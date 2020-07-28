花呗部分用户接入央行征信

IT之家7月28日消息 据华夏时报报道，近期，花呗以服务升级的模式接入央行征信。支付宝客服表示，目前只是部分用户群接入了央行征信。接入央行征信的用户，其基本信息、花呗额度与还款情况将以月度为单位上报央行征信系统。

IT之家了解到，在花呗-我的-相关合同及产品说明中，页面出现《个人用户信息查询报送授权书》的用户信息会接入征信。而仅有《花呗用户服务合同》《芝麻服务协议》与产品说明的用户信息则未接入征信。

其中，《个人用户信息查询报送授权书》中显示：

因本人办理授权业务的需要，同意被授权人在遵循合法、正当、必要原则的前提下，按照如下方式收集本人的相关信息： （1）向中国人民银行金融信用信息基础数据库查询、使用本人的信用信息和信用报告。 （2）收集在本人申请或使用授权业务过程中及还款期内，向被授权人提交的信息或新产生的信息。 （3）为了防范风险等合法目的，向合法留存本人信息的其他方[如被授权人的关联公司(定义和范围请参见花呗服务合同的相关约定)]收集或核验与授权业务相关的必要信息，如身份信息、账户信息、交易信息、履约信息等。 （4）向部分政府机构及公共事业单位、行业组织采集与授权业务相关的必要信息，包括诚信履约情况等。



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