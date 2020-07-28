微软正在修复 Win10 文件资源管理器搜索框恼人 Bug

IT之家7月28日消息 外媒Windows Latest报道，Windows 10的下一个星期二补丁更新似乎将最终修复Windows 10文件资源管理器搜索Bug体验。

在2019年，微软发布了Windows 10 版本1909，其中包含质量修复和其他改进，包括在文件资源管理器中提供更流畅和更快的搜索体验。

Windows 10版本1909更新在文件资源管理器的搜索框中添加了专用的文件预览UI，以显示网络建议和存储在本地和OneDrive中的文件预览。

当你键入时，这些搜索结果会显示在下拉菜单中，你的搜索结果会被保存下来。不过，微软破坏了一些用户的搜索栏，还禁用了右键功能，防止用户快速删除搜索记录。

也有用户抱怨文件资源管理器搜索框的可靠性问题，包括在进行多次搜索后，搜索栏变得毫无反应。

IT之家获悉，通过Windows 10版本1909/1903的KB4559004可选补丁更新，微软终于解决了文件资源管理器搜索框的常见可靠性问题。

此外，还有一个新的关闭按钮来删除搜索项，微软还恢复了对右键的完全支持--这是用户普遍抱怨的问题。

微软计划在下一个可选更新或8月星期二补丁日发布的Windows 10 2004版本（2020年5月更新）中带来这些改进。

预计Windows 10的下一次累积更新也会附带这些文件资源管理器修复。

修复当用户浏览原始图像和类似文件类型的目录时，导致文件资源管理器停止工作的问题。

修复了文件资源管理器(explorer.exe)意外重启时导致UWP应用关闭的问题。

修复了安装Outlook桌面应用时，文件资源管理器的.msg文件预览不起作用的问题。

Windows 10版本2004的新可选更新补丁预计将在本周晚些时候开始推出。像往常一样，可选更新中包含的改进或修复将随着下一个星期二补丁的发布而推送给用户，该版本计划于8月11日到来。