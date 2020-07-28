比尔 · 盖茨：谎言在社交媒体上的传播速度比真相更快

IT之家 7 月 28 日消息 亿万富翁比尔 - 盖茨周二在接受 CNBC 的采访时表示，在社交媒体平台上，错误的信息比真相传播的更快。

盖茨称，“当人们进行交流时，你必须面对这样一个事实，即与真相相比，某些错误的信息会传播的更快。”

盖茨说，与 “负面”的错误信息相比，真相在社交媒体上的传播速度很慢，这使得 Facebook 和 Twitter 等公司很难取得平衡。

盖茨表示，让 Facebook 对错误信息的监管变得更加复杂的原因是，其 2019 年决定对在 WhatsApp 上的用户私人消息进行加密。“他们平台上的一些消息，因为 WhatsApp 的加密，他们甚至看不到，”盖茨说，“为了不承担任何责任，他们把这一点做得不透明。你知道，所以不管是什么问题——反疫苗、儿童色情——他们都确保自己无法干预这些事情。”

盖茨还对周三备受期待的反垄断听证会发表了看法，该听证会由亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌的 CEO 参加。“你知道，这当然让我想起了我在国会面前的时候，”他说，“我祝愿他们好运。”

盖茨表示，他认为科技行业的竞争自然非常激烈。“现在，我不是说当局要完全放任自流。但我确实认为人们低估了自然竞争力量确实会进入这个领域，”他说。“我认为科技领域即使没有大规模的监管，也会有很多创新。”

IT之家了解到，盖茨还提到了特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆 - 马斯克对新冠病毒的争议性言论，他建议马斯克干好自己擅长的事。“埃隆的定位是保持高水平的离谱评论，”盖茨说，“他在疫苗方面的参与度不高，他制造的电动汽车很不错，而且他的火箭也很好用，所以他可以说这些领域发表言论。我希望他不要把他不太了解的领域弄得一团糟。”