英特尔：长按电源键关机不会伤害硬件，但可能会丢失数据

IT之家 7 月 28 日消息 长按电源键关机会不会伤电脑？近日英特尔中国发文介绍了一些关于电脑关机的知识，一起来了解一下。

据英特尔介绍，最开始时，电脑是不会自己开关机的。因此，用户在 Windows 中点击关机后，等来的并不是大家熟悉的电脑自动关闭，而是一行提示 “你可以安全地关闭计算机了”。这时，用户需要手动按下机身上的电源按键，就像拔掉插头一样彻底切断电源。直到此刻，电脑内的风扇、硬盘、光驱等配件才会停止运转。

这种情况，直到 1997 年 ACPI（高级配置与电源接口）规范推出之后，才彻底改变——新的标准不再需要物理开关来切断电源，实现了操作系统对电源的控制，软关机、睡眠等先进的电源管理功能得以实现。

那么，直接长按电源键关闭电脑这种 “粗鲁”的关机方法，对电脑究竟有没有危害？

这种说法在 “上古时代”十分正确，因为这类电脑的开关按钮，相当于直接拔掉插头，在你按电源开关那一刹那，电脑是无从知晓的，硬盘该读写还是读写，相当于经历了一次意外断电，有可能让数据丢失，甚至让硬盘损坏。但到了今天，电源管理规范早已普及，并进化到更高级的版本了，按着电源键强制关机，看起来很像突然切断了电源，但实际上电脑在接收到长按关机的信号后，会触发一系列的硬件关机流程，按照规定逐步断开各个配件的电源。

这个过程，对硬件而言和在 Windows 中点关机没有区别，最大的区别就是忽略了 Windows 本身及运行软件——如果有没保存的文档或其它数据，可能就要丢失了。

所以，直接按电源按键关机，对硬件没有伤害，对操作系统和软件数据可能会有损毁、丢失的问题，但强制关机一般发生在软件系统出问题的情况下，所以这个问题也不用太担心。

看来，长按电源键强制关机并不会对电脑造成伤害，那么在平时用电源键直接关机应该也不会对电脑有伤害，IT之家的小伙伴，你平时会使用电源键关机吗？