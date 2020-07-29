苹果高管 Phil Schiller 辩护 “未垄断”：App Store 公平竞争，对待开发者一视同仁

IT之家7月29日消息 在周三苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)参加美国立法者反垄断听证会作证之前，苹果全球营销高级副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller)在接受路透社采访时为App Store政策进行了辩护。

IT之家获悉，Phil Schiller解释说，App Store最初在苹果公司被视为提供“令人信服的低佣金”以吸引开发者的实验。否则，小型开发者当时将面临着难以将软件卖到实体店的困境。

“我们想出的一个办法是，我们要对App Store中的所有应用一视同仁--对所有人都是一套规则，没有特别优惠，没有特别条款，没有特别代码，一切对所有开发者都一样适用。这在PC软件中并非如此。没有人这样想过。这是整个系统运作方式的彻底颠覆。”Schiller表示。

Schiller表示，审查程序和App Store规则是必要的，因为应用程序是由客户通过苹果自己的计费系统购买的。据Schiller介绍，在推出App Store时，苹果高管认为，如果用户觉得自己的支付是安全的，而且是通过值得信赖的供应商支付的，那么他们会更有信心购买应用。“我们认为，客户的隐私是这样保护的。想象一下，如果你必须向你使用过的每一款应用输入信用卡和支付信息。”

但大家都知道，苹果对自己的App Store规则会进行例外处理，例如在2018年与微软合作，允许用户登录从外部购买的Minecraft账户。

“当我们与一些最大的游戏开发商交谈时，例如Minecraft，他们说：我完全明白为什么你希望用户能够在设备上付费。但我们有很多用户在其他地方购买了订阅或账户--在Xbox上，在PC上，在Web网络上。而这是进入你的应用商店的一大障碍。”Schiller说道，“所以我们为自己的规则创造了这个例外。”

苹果通过App Store销售赚取30%的佣金一直受到开发者批评。例如，Airbnb和ClassPass最近就声称，苹果要求通过他们的应用从所有在线销售中抽成是错误的。Schiller认为，苹果的佣金有助于为开发者提供广泛的系统资金，数千名苹果工程师维护着安全的服务器来交付应用，并开发创建和测试应用的工具。

苹果App Store规则和佣金率受到了抨击，越来越多的人担心苹果和谷歌现在已经建立了移动应用商店的“双垄断”。苹果App Store政策和应用内购买的佣金抽成现已成为美国反垄断监管机构正在进行的调查的一部分，欧盟也开始了类似的调查。