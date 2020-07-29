报告：二季度苹果 iPhone 在华销量环比飙升 225%

北京时间 7 月 29 日早间消息，根据最新研究数据，苹果成为第二季度中国市场增速最快的智能手机厂商，有效抵御了第二季度的全球经济下滑压力。

苹果拥有价格较低的 iPhone SE 和广受欢迎的 iPhone 11，加之给予消费者较高的折扣，都帮助该公司推升了中国这个重要市场的业绩。

根据市场研究公司 Counterpoint Research 的数据，苹果 4 月至 6 月在中国的渠道销量为 740 万部，同比增长 32%。渠道销量指的是出售给苹果零售合作伙伴的 iPhone 数量，与实际出售给消费者的销量较为接近。

相比而言，华为当季渠道销量为 3660 万部，同比增长 14%。但苹果在中国的总销量远低于华为。

OPPO、Vivo 和小米也跻身中国市场前五位，但这三家企业的销量都出现大幅下滑，而整个中国市场当季也萎缩 17%。

另外，上海 CINNO Research 的数据显示 iPhone 第二季度中国市场销量达到 1300 万部，同比增长 62%。该机构统计的是零售销量，而非渠道销量。按照季度环比来看，iPhone 当季销量较第一季度增长 225%，虽然受益于较低的基数，但也同样凸显出该公司在中国市场的强劲复苏态势。

苹果今年 2 月仅在中国卖出不到 50 万部 iPhone，但此后在 iPhone 11 的推动下稳步复苏。

“iPhone 11 仍是中国最畅销的机型，自去年 9 月以来始终如此，这表明苹果在中国消费者心目中的强大品牌号召力。”Counterpoint Research 分析师弗洛拉 · 唐（Flora Tang）说。

苹果即将于本周四发布 4 月至 6 月的财务业绩。

苹果还在 6 月对 iPhone 大幅打折，对销量形成了促进。价格低廉的第二代 iPhone SE 第二季度跻身中国最畅销的三款手机行列。

苹果在服务领域也表现出十足的韧性。根据 Sensor Tower 的数据，App Store 第二季度毛营收 44 亿美元，较第一季度的 46 亿美元减少 4%，但依然实现 13% 的同比增长。

“中国 App Store 的支出通常在每年第一和第二季度会出现增长，但今年的环比下降主要是因为新冠疫情高峰过后的生态系统常态化进程。”史蒂芬妮 · 陈（Stephanie Chan）说。

iPhone 12 备受关注

中国去年 12 月启用 5G 网络，本土智能手机厂商也纷纷推出 5G 设备。根据 Counterpoint Research 的数据，中国市场出售的智能手机目前有 1/3 支持 5G 技术，位居全球首位。

但苹果并未推出 5G iPhone。不过，多位分析师认为，可能命名为 iPhone 12 的新设备可能支持 5G。

“如果苹果制定诱人的定价政策，我们预计 5G iPhone 将在中国立刻受到追捧。中国消费者已经充分了解 5G 的好处，运营商也在推广有价格竞争力的 5G 套餐。”Counterpoint Research 分析师弗洛拉 · 唐说。

投行 Wedbush Securities 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）在周一发布的报告中表示，苹果 “6 月和 7 月上半月在中国的需求持续回升，尽管在速度上有些起伏。而今年秋天，iPhone 12 将在这个关键市场和全球范围内迎来巨大的压抑需求释放周期。”

他预计，中国将有 6000 万至 7000 万部 iPhone“在未来一年处于升级机会窗口，苹果届时将会在各个价位上积极推广（包括 iPhone SE 和 iPhone 12），从而在面临本土竞争对手竞争压力的情况下巩固既有地位。”