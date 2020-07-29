广汽集团称电动车续航里程可突破 1000 公里

IT之家7月29日消息 昨日，广汽集团 2020 广汽科技日以线上形式举行。

据财联社消息，广汽集团称公司已经攻克并掌握下一代动力电池电芯技术。广汽集团应用了新型硅负极材料技术，使得方形硬壳电芯能量密度达到每公斤 275 瓦时，搭载该种电池的电动车续航里程可突破 1000 公里。但广汽集团没有宣布该电动车的量产上市计划。

IT之家了解到，即将上市的Aion LX Fuel Cell 则是广汽首款氢燃料电池乘用车，基于广汽 GEP 2.0 平台开发，搭载自主集成开发的氢燃料电池系统。

Aion LX Fuel Cell 通过燃料电池系统和动力电池系统的组合，可输出超过 150kW 功率，永磁电机最大扭矩达 350N·m；其搭载的燃料电池系统额定功率超过 68kW，最高效率达 62.2%，加满氢气 NEDC 工况续航里程超过 650km。

▲ 图源：广汽集团

此外，广汽集团还表示，公司从 2014 年开始研究石墨烯的大规模制备，已具有独立自主知识产权的 3DG 石墨烯制备技术，并且还将石墨烯材料应用在快充锂离子电池、超级电容、锂硫电池和轻量化车身材料等多个领域。