盖茨回忆微软反垄断听证会，祝福苹果谷歌等公司

▲ 盖茨 1998 年参加美国国会反垄断听证会

北京时间 7 月 29 日消息，本周的反垄断听证会勾起了微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）对 1998 年美国国会反垄断听证会的回忆。本周三，苹果 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)、谷歌母公司 Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)、Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)和亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯 (Jeff Bezos)将出席美国国会举行的听证会。

在 CNBC 星期二播出的节目中，盖茨表示，“这让我想到了当年参加国会听证会的情景。我祝福他们”。

在被问到科技产业的竞争是否充分时，盖茨表示，他认为科技产业竞争相当充分，“随着时间推移，科技产业的竞争会相当激烈。我并不是说政府应当无为而治，但我确实认为人们低估了科技产业的竞争激烈程度。我认为，即使在不进行大规模干预的情况下，科技产业也会涌现出大量创新”。

鉴于微软以往的经历，盖茨对反垄断问题非常熟悉。1998 年，盖茨与多名科技产业高管出席国会听证会。盖茨当时表示，政府不能限制创新，在使美国高科技化方面，微软是先锋。

就在这次听证会不久，美国司法部起诉了微软，指控它违反了反垄断法。法官最初曾裁定微软应当分拆，微软通过上诉避开了被分拆的命运。反垄断案是盖茨在 2000 年退休的一个原因。

盖茨去年在接受 CNBC 采访时曾表示，反垄断案 “对微软不利”，分散了公司注意力，对法官最初的裁定不满，“我认为微软不应当被分拆，我反对这一裁定。我不希望任何公司遭遇被分拆的命运”。

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