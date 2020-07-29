微软 Edge 浏览器 Dev 86 更新：支持新选项卡页自定义背景

IT之家7月29日消息 微软今日发布了 Edge 浏览器 Dev 86.0.587.0 版本，并通过官方博客介绍了 Edge 的多任务改进和新功能。此版本中最大的更改之一是允许用户在新标签页使用自定义背景，新增了对在 Surface pro X 等 ARM 设备上使用 PDF 朗读的支持。

新增功能：

bug 修复完成，因此重新启用了对 PDF 侧边栏中搜索的支持；

支持将自定义图片设为新标签页背景 ；

新增从 InPrivate 窗口添加内容到集合的特性；

在 “ InPrivate”新标签页中添加了一个切换开关，以确保始终在隐私模式中使用 “严格跟踪防护”；

在 ARM 设备上支持 “PDF 朗读”；

向固定向导功能中添加深色主题；

添加了一个按钮，用来删除某些网址栏建议；

新增通过键盘排列 “…”菜单中的扩展按钮顺序的功能；

为允许的企业模式网站列表管理器添加了管理策略，该策略可控制用户能否可自行访问企业模式站点列表；此外，不久后将更新所有新策略的管理模板；

新增 “新选项卡页面允许的背景类型”管理策略，以配置新选项卡上可设置的图像类型；

支持浏览器管理策略的强制同步功能；

对 Chromium UA Client Hints 已启用的管理策略添加支持；

启用了对 Chromium 默认搜索程序右键菜单允许访问管理策略的支持；

重新启用了对 Chromium 本地注册锚组启用 SHA-1 管理策略的支持；

已向所有 Canary 和 Dev 用户推出了 Picture Dictionary。

已修复和完善的功能：

修复了某些组合键（例如 ctrl + f 或 ctrl +-）使浏览器崩溃的问题；

修复了在 Mac 上启动时崩溃的问题；

修复了新选项卡在打开或尝试导航时有时会崩溃的问题；

修复了会话还原不起作用，导致 Edge 从崩溃中恢复，使用连续浏览，重新启动以应用更新等时无法还原选项卡的问题；

修复了单击 “站点信息”按钮有时会使选项卡崩溃的问题；

修复了通过右键菜单向收藏夹添加文本会使标签崩溃的问题；

修复了 Mac 上的某些问题，例如当某些站点（如 Netflix）正在播放视频时，使用触摸栏会触发选项卡崩溃的问题；

修复了播放视频时崩溃的问题；

修复了有时无法登录浏览器的问题；

修复了某些媒体格式（例如 FLAC 或 WEBM）不起作用，从而导致 Coursera 等某些站点上的音频和视频失败的问题；

修复了在 PDF 上进入绘图模式导致 “朗读”在其他选项卡上不起作用的问题；

修复了 ARM 关机后挂起的问题；

修复了从 IE 模式站点导航到非 IE 模式站点有时会失败的问题；

修复了有时无法从 edge：// compat 导出 IE 模式诊断信息的问题；

修复了尝试保存以只读方式打开的已编辑 PDF 失败的问题；

修复了在 Mac 上清除浏览数据失败的问题；

修复了共享 Web 内容（例如嵌入式 Youtube 视频）有时会失败的问题；

修复了 Chromium 的 “大量广告干预”功能（如果通过标志启用）无法正常工作的问题；

提高了工作和学校帐户同步的可靠性。

行为更改：

修复了将 cookie 添加到网站权限设置页面的 “允许”列表中并且启用了在关闭浏览器时删除 cookie 的选项的问题；现在，不会删除添加到允许列表的 cookie，只有应该删除的 cookie 会被删除；

修复了 “设置”中缺少更改浏览器主题和缩放选项的问题；

修复了网站协议（http://，https:// 等）隐藏在地址栏中并且仅在与之交互时显示的问题；请注意，如果需要，可以通过标志恢复此行为；

解决了以下问题：某些管理策略（例如 SmartScreen 的管理策略）不适用于通过 Intune 或其他 MDM 解决方案进行管理的设备；请注意，加入域的设备不受影响；

修复了将鼠标悬停在 “收藏夹栏”等 UI 上时文本显示损坏的问题；

修复了收藏夹栏上的收藏夹图标有时消失的问题；

修复了通过全屏Shy UI 切换选项卡会阻止使用Shy UI 上的触摸屏直到退出全屏状态的问题；

修复了站点有时不出现在 “后退 / 前进”列表中的问题；

修复了扩展有时不出现在 “扩展管理”页面上的问题；

修复了朗读有时读得太慢的问题；

修复了清除浏览数据有时会打开新窗口的问题；

修复了以下问题：当交互通过通常承载视频和广告的 iframe 进行时，尝试使用钢笔或手写笔与网页进行交互会失败；

修复了 Edge 更新后偶尔不会删除 Edge 的旧版本的问题；

修复了在 Mac 上从 Shy UI 使用… 菜单有时不起作用的问题；

修复了 Mac 上浏览器有时报告错误或未知频道的问题；

修复了将鼠标悬停在 UI 上时有时会出现重复工具提示的问题；

解决了访客模式窗口的新标签页为浅色主题，即使浏览器为深色主题的问题；

解决了有时会在新标签页上显示提供翻译的弹出窗口的问题；

修复了 Surf 游戏的某些部分未正确本地化的问题；

修复了将地址从地址栏拖动到收藏夹中不会将网站添加到收藏夹中的问题；

改进了从某些购物网站（如 Ebay）将产品添加到集合中的体验；

改善了删除下载的文件时消息在下载列表中的传递；

自动填充功能现已减少在非密码字段（例如支付卡 CVV）上建议输入密码的网站数量；

在沉浸式阅读器中使用 Line Focus 时，改善了浏览器的滚动行为；

由于功能损坏，删除了从应用保护窗口中将站点固定到任务栏的功能；

已知的问题：

使用某些硬件的用户会看到意外的滚动行为更改。例如，页面滚动速度比以前快得多；微软目前正在对该问题进行调查；

尝试全屏观看视频有时可能无法正常工作；它不会全屏显示视频，而是将视频放大或缩放到浏览器窗口的大小。最近发现了一个修复程序，该修复程序应在下周的 Dev 版本中；

某些广告屏蔽扩展程序的用户可能会在 YouTube 上遇到播放错误；解决方法是，暂时禁用扩展程序应允许继续播放；

安装了卡巴斯基互联网套件相关扩展程序的用户有时可能会看到 Gmail 等网页无法加载；该故障是由于主要的卡巴斯基软件已过期，因此可以通过确保安装最新版本卡巴斯基来解决；

部分用户的收藏夹重复：现在可以使用重复数据删除器工具来解决此问题。但在多台 PC 上运行重复数据删除器之前，任何一台电脑都有机会完全同步其更改，因此还是会发生重复。目前微软已在进行相关修复工作；

在对其进行初步修复之后，一些用户仍然遇到 Edge 窗口黑屏的情况。打开浏览器任务管理器（键盘快捷键为 shift + esc）并杀死 GPU 进程通常可以解决该问题。值得一提的是，这似乎只影响使用某些硬件的用户，容易通过调整 Edge 窗口的大小来触发；对于具有独立 GPU 的用户，更新显卡驱动程序可能会有用；

在使用触控板手势或触摸屏进行滚动时，一些用户会看到 “摇摆”行为，其中在一个维度上滚动还会导致页面在另一个维度上来回滚动。微软称，这只会影响某些网站，并且在某些设备上似乎更差。这或与微软正在开发的某些行为有关。因此，如果需要的话，用户可以通过禁用 edge：// flags /#edge-experimental-scrolling 来暂时将其关闭；

其他方面，例如使用多个音频输出设备的用户有时无法从 Edge 获得任何声音。在某些情况下，Edge 在 Windows Volume Mixer 中变为静音，并且取消静音可以对其进行修复；此外，重新启动浏览器也可以修复该 bug。

IT之家了解到，该版本已向Dev通道推送，用户仅需查看更新即可下载更新。