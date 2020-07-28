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安卓启动器微软 Launcher 预览版 8 月底前淘汰

2020/7/28 15:38:35 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家7月28日消息 今天，微软宣布将8月底逐步淘汰Microsoft Launcher预览版，这样用户将有更多的时间过渡到微软Launcher V6新版本。

根据从微软Launcher预览版用户那里收集到的反馈意见，微软正在开发并逐步发布微软Launcher新版本（v6）

一些Launcher预览版用户报告称，当他们下载新版Microsoft Launcher时，无法导入他们的预览设置。IT之家获悉，微软已经意识到这个问题。出现这个问题是因为最新版本的Microsoft Launcher还不能用于你的设备。当你在8月份下载新的Microsoft Launcher v6时，这个问题将不会发生。

Microsoft Launcher v6新功能包括：

  • 个性化的新闻：保持了解。个性化新闻源全天更新热门新闻，让你轻松掌握任何与你相关的信息。

  • 横向模式：微软启动器支持垂直和水平方向，以提高你的观看偏好体验。

  • 可定制的图标：使用自定义图标包和自适应图标，让你的手机拥有一致的外观和感觉。

  • 美丽的壁纸：每天享受来自Bing的新鲜壁纸，或者选择自己的照片。

  • 深色主题：在夜间或弱光环境下使用手机时，减少眼睛疲劳。此功能与Android的默认黑暗模式设置兼容。

  • 改进的性能：Microsoft Launcher现在加载速度更快，使用更少的内存，更节省电量，并提供流畅的动画。

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关键词：微软启动器

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