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特斯拉今年二季度在华收入同比大增 102.9%，规模仅次于美国

2020/7/28 19:34:24 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 28 日消息 据新京报报道，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，特斯拉今年第二季度在中国市场的销售收入达 14 亿美元，同比增长 102.9%，中国继续仅次于美国是特斯拉全球第二大销售市场，占比总营收达 23.19%

由于二季度期间加州工厂曾停工近 50 天，特斯拉在美国的销售收入有所下降。文件显示，特斯拉第二季度在美国的销售收入达 30.9 亿美元，同比下降 11.20%，占特斯拉 Q2 营收比例达 51.19%；挪威、荷兰等其他市场贡献 15.46 亿美元，较去年同期的 21.8 亿美元下降 29.08%。

特斯拉汽车 7 月 23 日公布了 2020 财年第二季度财报，连续第四个季度实现盈利。财报显示，特斯拉汽车第二季度营收为 60.36 亿美元，比去年同期的 63.50 亿美元下降 5%；净利润为 1.29 亿美元，相比之下去年同期的净亏损为 3.89 亿美元；归属于普通股股东的净利润为 1.04 亿美元，相比之下去年同期归属于普通股股东的净亏损为 4.08 亿美元。

IT之家了解到，报告还显示，二季度电动汽车总体产量 82272 辆，较上个季度下滑 20%。其中，第二季度 Model 3/Y 产量 75946 辆，较上个季度下滑 13%，Model S/X 产量 6326 辆，较上个季度下滑 59%。

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关键词：特斯拉

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