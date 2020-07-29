微软推出新款安卓 / iOS 应用 Family Safety，专治熊孩子

IT之家 7 月 29 日消息 微软今天为 iOS 和 Android 推出了一款新的应用，名为家庭安全（Family Safety）。微软最近几个月一直在测试这款应用，该应用的主要目的是让家长管理孩子手机的使用时间和应用使用情况。

通过这款应用，家长可以了解孩子的应用使用情况和整体屏幕使用时间，甚至可以设置应用使用时间限制，孩子也可以申请延长时间。

微软 Family Safety 还可以在 Windows、Xbox 和安卓系统中同步数据，因此游戏和应用的时间限制将在多台设备上同步，这可以防止孩子们为了多玩几个小时的游戏而偷换设备。另外，这款应用还支持完全屏蔽特定的应用。

微软 Family Safety 还支持网络和搜索过滤器，以限制儿童浏览不良网站，这些过滤器适用于 Windows、Xbox 和 Android 上的微软 Edge 浏览器。上述这些屏幕时间限制和内容过滤器大部分仅支持 Android 版，但微软表示正在将这些功能也带到 iPhone 上。

此外，这款应用甚至还可以通过购买请求邮件锁定账户上的消费，帮助防止熊孩子乱花钱。

IT之家了解到，Family Safety 应用还可以用于家庭成员之间的位置共享，微软还计划在家庭成员到达或离开某个地点时添加通知，但这将是微软 365 用户的高级功能。对于微软 365 用户来说，还有一项新的驾驶安全功能也即将推出，该功能旨在帮助人们建立更好的驾驶习惯，并提供 "驾驶行为的见解"。微软并没有说具体的推出时间，但这项驾驶安全功能将在美国、英国、澳大利亚和加拿大推出。