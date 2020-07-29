微软 Win10 计算器图形模式功能更新：支持黑暗主题

IT之家7月29日消息 去年3月，微软宣布将为Windows 计算器应用开发新的图形功能。今年7月初，微软开始在Windows 10正式推出Windows计算器应用图形模式功能。IT之家获悉，近期，微软将Windows 10计算器应用更新至10.2005.23.0版本。此次更新为图形模式带来了黑暗主题支持。
请注意，无论你是否在黑暗主题下使用计算器，默认情况下图形都是白色的。如果你想让图形也是深色，选择图形角落的“图形选项”按钮，在图形主题下选择“匹配应用主题”。
下面是Windows 10计算器应用中新的图形模式功能：
用户可以输入一个方程，以便在图上查看。
用户可以输入多个方程，可以将图与图之间进行比较，并看到线条之间的相互作用。
用户可以编辑方程，可观察到对图形和纠正错误的影响。
用户可以改变图形查看窗口，可以看到不同细节图形的不同部分。
用户可以改变线的可视化选项，可以清楚区分多个图。
用户可以导出图形，与他人分享或纳入Office/Teams。
用户可以轻松地操作方程中的次要变量，能够快速了解方程的变化如何影响图形。
用户可以在方程上以节点/点的形式看到可追踪的关键图形特征（KGF），并在列表中调用其他KGF，更好地理解给定函数的重要特征。
用户可以跟踪图形，以便更好地理解图上方程中变量之间的关系。