微软 Win10 计算器图形模式功能更新：支持黑暗主题

IT之家7月29日消息 去年3月，微软宣布将为Windows 计算器应用开发新的图形功能。今年7月初，微软开始在Windows 10正式推出Windows计算器应用图形模式功能。IT之家获悉，近期，微软将Windows 10计算器应用更新至10.2005.23.0版本。此次更新为图形模式带来了黑暗主题支持。

请注意，无论你是否在黑暗主题下使用计算器，默认情况下图形都是白色的。如果你想让图形也是深色，选择图形角落的“图形选项”按钮，在图形主题下选择“匹配应用主题”。

下面是Windows 10计算器应用中新的图形模式功能：