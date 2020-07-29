2020 财年 Microsoft 365 收入超 200 亿美元，同比大增 50%

IT之家7月29日消息 外媒Neowin报道，微软上周公布了 2020 财年第四季度财报，以上一季度 380 亿美元收入完成了本财年的任务。强劲的收益部分得益于 Windows、游戏和 Surface 硬件。此外，微软还表示，更大的生产力和业务流程部门的商业云 “年收入超过了 500 亿美元”。

虽然微软没有进一步提供其每项产品的业绩分解，但外媒 ZDNet 编辑 Mary Jo Foley 一份新报告表明，在微软 2020 财年的 1430 亿美元的总收入中，Microsoft 365 生产力服务贡献了 200 亿美元的营业收入。据报道，这一信息是由微软 CFO Amy Hood 在一次内部的 “Ready”会议上透露的，该信息由一位与会者分享给了 Foley。

商业云业务包括 Azure、Office 365 及其相关产品如 Exchange Online、SharePoint Online 等，还有 Dynamics 365 云服务、企业移动和安全套件（EMS）等等。Microsoft 365 套件包括 Windows、Office 365 和 EMS 等贡献了 200 亿美元，据悉比去年的 132 亿美元增长了 50%。IT之家获悉，此外，Office 365（Microsoft 365 E5）套件的顶级 E5 SKU 的需求在 2020 财年翻了一番，获得了 75 亿美元的收入。

微软 Dynamics 365 产品 -- 可能包括内部部署和云版本 -- 贡献了 22 亿美元的收入，高于去年的 16 亿美元。最后，微软 Azure 在第四季度也实现了 59% 的季度环比增长，达到了 60% 增长目标，但基数不明。Foley 联系了微软，希望澄清 Microsoft 365 的所有收入是否都计算在商业云部分下。不过，微软公司尚未作出回应。

在过去的一年里，顶级 E5 订阅的需求量增加了一倍。E5 提供了高级安全功能，如高级威胁保护 (Plan 2)和合规管理功能，由于疫情和远程工作场景的增加，这些功能可能会受到企业的青睐。