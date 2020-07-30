Win 10 Build 20180 发布：开始菜单加入主题感知磁贴

IT之家 7 月 30 日消息 据微软官方博客消息报道，微软今天宣布向开发者通道的 Insider 用户发布 Windows 10 Insider Preview Build 20180。

IT之家了解到，Windows 10 Insider Preview Build 20180 是次要更新，值得注意的是 Microsoft 正在启用几个新功能，包括在 “ 开始”菜单中给所有 Insider 用户加入主题感知磁贴。完整日志如下：

Windows 10 Build 20180 的新增功能

• 启用 7 月 1 日在 Windows 10 Build 20161 中提到的许多新功能 ， 包括 “开始”中的主题感知磁贴等。

开发人员更新

• 每当有新的 OS 版本在开发通道发布时，相应的 SDK 也将发布。用户始终可以从 aka.ms/InsiderSDK 安装最新的 Insider SDK。

变更与改进

• 将可折叠设备的平板电脑姿势逻辑更改为仅在使用单个屏幕时才适用。

• “开始”菜单的 “所有应用”列表中的新文件夹图标变得更小一些，以便更好地与其他图标的大小对齐。

• 更新了默认应用设置页面中的搜索框，以提高性能。

修复内容：

• 修复了当缩放比例高于 100% 时，放大镜没有跟随光标。

• 修复了任务管理器没有显示 UWP 应用程序的发布者名称的问题。

• 修复了在使用拼音输入法全角模式时，在键盘上点按 “ /”会产生不正确的字符。

• 修复了在使用 Alt + Tab 切换到浏览器选项卡时导致的崩溃。

已知问题：

• 某些使用 Easy Anti-Cheat 保护的 Microsoft Store 游戏可能无法启动。

• 尝试安装新版本时，更新时间过长。

• 调整 UWP 应用的大小后，最小 / 最大 / 关闭按钮会停留在其原始位置。