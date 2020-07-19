内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软 Win10 版本 2004 磁盘碎片整理问题仍未解决

2020/7/19 5:40:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 19 日消息 据 windowslatest 报道，Windows 2020 年 5 月 10 日更新似乎损坏了驱动器优化器，这是 Microsoft 随操作系统附带的用于改善驱动器性能的有用工具之一。

在 Windows 10 May 2020 更新的 beta 测试期间，许多用户报告说内置的 Drive Optimizer 行为不正常。用户在一月份向微软报告了该问题，微软表示已在 1 月 23 日的预览版本中对其进行了修复，经外媒测试后发现，在 Windows 10 版本 2004 的7月补丁中，磁盘优化程序仍然损坏且未修补

在应用了 7 月补丁的 Windows 10 版本 2004 中，磁盘优化工具仍然不会报告正确的状态，甚至不会记录是否已运行扫描，因此会警告用户磁盘未优化。

IT之家了解到，由于 Drive Optimizer 工具不记得上次优化驱动器的时间，因此 Windows 10 自动维护工具需要在每次重新引导启动后对 SSD 分区进行优化 / 整理。默认情况下，Windows 每周会自动对驱动器进行维护，并且它是在后台运行，从而优化了所有磁盘分区。而从 Windows 10 May 2020 更新开始，Drive Optimize 工具无法记录其扫描状态和历史记录。

· 要解决碎片整理问题，用户可打开 Windows 搜索，然后搜索 “碎片整理和优化驱动器”应用程序。

· 优化驱动器设置

· 在 “驱动器优化”工具中，单击 “计划的优化”下的 “更改设置”，然后单击 “驱动器”旁边的 “选择”。现在，取消选中 SSD 驱动器，按 “确定”，然后再次按 “确定”。

· 禁用 SSD 分区的自动维护后，用户可以手动优化它们。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    