微软 Win10 版本 2004 磁盘碎片整理问题仍未解决

IT之家 7 月 19 日消息 据 windowslatest 报道，Windows 2020 年 5 月 10 日更新似乎损坏了驱动器优化器，这是 Microsoft 随操作系统附带的用于改善驱动器性能的有用工具之一。

在 Windows 10 May 2020 更新的 beta 测试期间，许多用户报告说内置的 Drive Optimizer 行为不正常。用户在一月份向微软报告了该问题，微软表示已在 1 月 23 日的预览版本中对其进行了修复，经外媒测试后发现，在 Windows 10 版本 2004 的7月补丁中，磁盘优化程序仍然损坏且未修补。

在应用了 7 月补丁的 Windows 10 版本 2004 中，磁盘优化工具仍然不会报告正确的状态，甚至不会记录是否已运行扫描，因此会警告用户磁盘未优化。

IT之家了解到，由于 Drive Optimizer 工具不记得上次优化驱动器的时间，因此 Windows 10 自动维护工具需要在每次重新引导启动后对 SSD 分区进行优化 / 整理。默认情况下，Windows 每周会自动对驱动器进行维护，并且它是在后台运行，从而优化了所有磁盘分区。而从 Windows 10 May 2020 更新开始，Drive Optimize 工具无法记录其扫描状态和历史记录。

· 要解决碎片整理问题，用户可打开 Windows 搜索，然后搜索 “碎片整理和优化驱动器”应用程序。

· 优化驱动器设置

· 在 “驱动器优化”工具中，单击 “计划的优化”下的 “更改设置”，然后单击 “驱动器”旁边的 “选择”。现在，取消选中 SSD 驱动器，按 “确定”，然后再次按 “确定”。

· 禁用 SSD 分区的自动维护后，用户可以手动优化它们。