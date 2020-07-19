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微软确认 Win 10 Bug 导致互联网连接出现问题

2020/7/19 6:33:28来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 19 日消息 据 windowslatest 报道，近日微软已经确认 Windows 10 版本 2004 在某些 PC 上存在 Internet 连接Bug。

有用户报告说，系统托盘上会出现黄色三角形的警告符并提示其“Internet 访问受限”，即使用户的PC正确连接到网络时这一错误仍旧会出现。有用户称重新启动笔记本电脑，重置路由器、重装网络无线适配器等依旧无法解决相关问题。

遇到这一情况的用户可通过浏览器上网，但无法访问诸如 Spotify，Cortana，Microsoft Store 甚至 Feedback Hub 之类的应用程序。

如何修复 Windows 10 中的 “无互联网连接”Bug

要在升级到 Windows 10 版本 2004 后修复无互联网连接Bug，请按照下列步骤操作：

· 打开 Windows 搜索

· 查找 “注册表编辑器”

· 打开注册表编辑器

· 导航到 “ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ NlaSvc \ Parameters \ Internet”

· 修改 “ EnableActiveProbing”并将值从 “ 0”更改为 “ 1”。

· 点击 “确定”。

· 关闭注册表编辑器。

· 重启你的电脑。

Microsoft 确认 “没有 Internet 连接”Bug

IT之家了解到，Microsoft 工作人员现已确认位于任务栏或系统托盘中的网络连接状态指示器（NCSI）存在问题。官方表示正在积极研究此问题，并将在以后的累积更新中解决该问题。

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关键词：微软Windows 10Win 10

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