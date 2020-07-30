高通暗示：苹果 iPhone 12/Pro 5G 推迟发布

IT之家7月30日消息 最近有消息称，由于供应紧张，下一代iPhone 12手机的上市时间将推迟到今年10月或11月。现在外媒The Verge报道称，高通方面暗示，至少有部分iPhone 12机型将不会像往常一样在9月份上市。

高通今天公布了第三季度的财报，同时也分享了对下一季度的一些预期。在这份报告中，该公司提到，随着一款5G旗舰手机的推迟，预计会对Q4的出货量造成影响。

需要注意的是，高通的第四季度涵盖了7月、8月和9月的销售情况。如果这还不足以佐证iPhone 12 5G上市时间推迟的传闻，IT之家获悉，高通首席财务官Akash Palkhiwala还表示，高通一些准备在9月出货的5G芯片被推迟到今年年底。

高通没有提及其他公司的名字，但很难想象除了通常在9月发布的iPhone手机之外，还有其他旗舰智能手机能达到同等规模影响。

在去年达成45亿美元的和解协议后，苹果预计将在今年宣布四款支持5G网络的iPhone 12新机，搭载高通的调制解调器。这些iPhone 12型号将包括对5G两个版本的支持：sub-6GHz 5G和mmWave 5G。然而，由于COVID-19疫情流行，最近的报道称，iPhone 12系列将在10月底或11月初发布。

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