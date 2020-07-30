华为、上海交通大学促进产学研，任正非获赠 “天鲸号”挖泥船模型

IT之家7月30日消息 据上海交通大学消息，7月29日下午，华为公司CEO任正非带队访问了上海交通大学。上海交大党委书记杨振斌，校长、中国工程院院士林忠钦在交大闵行校区转化医学中心会见了任正非一行。

华为集团董事、战略研究院院长徐文伟，董事、2012实验室总裁何庭波，上海交大副校长、中国工程院院士黄震，副校长奚立峰，副校长、中国科学院院士毛军发，副校长王伟明等参加会见和调研活动。

在专家座谈会和专题座谈会中，双方进行了深入的探讨，表示将继续促进产学研结合，推进科研创新和人才培养，友好交流，深入合作。

任正非回顾了华为公司“相信技术”“相信知识就是力量”坚持搞研发的发展历程，介绍了华为重视产学研结合、快速产业化的举措，与专家学者就科技创新的前沿性、长期性、广泛性作深入交流。

任正非同时表示，华为非常重视与大学的合作，希望能助力大学的老师做深入的研究，与老师分享行业趋势、工业界需求以及世界级难题，并尽快让成果在社会上得到应用。任正非表示，当前科学技术发展非常之快，希望大学像“灯塔”，照亮自己，也照亮别人；希望华为与交大有更深入的合作和交流，培养更多的人才，为产业发展做出贡献；共同发现创新机遇，并尽快转化为真正的产业成果；双方合力为国家关键领域、世界技术领域关键问题的突破做出贡献。

上海交大党委书记杨振斌，校长、中国工程院院士林忠钦表示，上海交大有学科优势、师资优势、人才优势，有创新的研究和成果，愿与华为公司进一步在各个领域开展深入合作，配合产业发展，进行前沿的学术研究；在进一步推进科研与产业的深度融合、科学技术与学术创新、培育高科技创新人才，共同应对国内外尖端科技发展等方面有所作为。

上海交通大学向任正非赠送了《上海交通大学史》和“天鲸号”挖泥船模型。

据介绍，“天鲸”号挖泥船是亚洲第一大自航绞吸挖泥船，船长127米，宽23米，配备多种当前国际最先进的疏浚设备，装机功率、疏浚能力居亚洲第一、世界第三。该船同时具有无限航区的航行能力和装驳功能，可以在远海灵活机动航行和作业，适用于各种海况的大型疏浚工程。该船是由上海交通大学船舶与海洋工程设计研究所进行详细设计，招商重工（深圳）有限公司建造。

IT之家获悉，上海交通大学和华为自2009年开展多方面合作，2012年建立长期合作关系，2019年再次签署战略合作协议，在科研创新、人才培养和校园信息化网络等领域多有合作。同时，华为已成为近几年交大毕业生就业人数最多的企业。