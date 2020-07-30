重磅！嫦娥七号任务拟开展月球南极着陆与巡视探测

IT之家7月30日消息 据国家航天局官方网站发布，近日，国家航天局、教育部、科技部、中国科学院、共青团中央、中国科协、国家自然科学基金委员会联合下发《关于开展嫦娥七号和小行星探测科普试验载荷创意设计征集活动的通知》。

《通知》介绍，嫦娥七号任务拟开展月球南极着陆与巡视探测；小行星探测任务拟对近地小行星 2016HO3 开展绕飞探测并实现取样返回，同时对主带彗星 133P 开展绕飞探测。

我国探月工程启动以来，由中国航天科技集团有限公司研制的嫦娥系列探测器、长征三号甲系列运载火箭搭档出征，五战五捷，圆满完成我国首次月球环绕探测、首次地外天体软着陆与巡视探测、首次日地拉格朗日 L2 点环绕探测以及人类航天器首次高精度近距离飞越探测图塔蒂斯（“战神”）小行星和人类航天器首次月球背面软着陆与巡视探测等一系列重大工程与科学任务目标。

IT之家获悉，《通知》指出，探月工程自 2004 年启动以来，取得了一系列有重大国际影响的创新成果。当前，正在启动实施探月工程四期嫦娥七号任务和行星探测重大工程小行星探测任务。拟在两次任务中留出部分资源，面向全国开展科普试验载荷创意设计征集活动。

以下为通知原文：

关于开展嫦娥七号和小行星探测科普试验载荷创意设计征集活动的通知

各省、自治区、直辖市国防科技工业管理部门、教育厅（教委）、科技厅（委、局）、团委、科协，新疆生产建设兵团教育局、科技局、团委、科协，教育部所属有关高校，工信部所属高校，中科院所属院校：

探月工程自 2004 年启动以来，取得了一系列有重大国际影响的创新成果。当前，正在启动实施探月工程四期嫦娥七号任务和行星探测重大工程小行星探测任务。嫦娥七号任务拟开展月球南极着陆与巡视探测；小行星探测任务拟对近地小行星 2016HO3 开展绕飞探测并实现取样返回，同时对主带彗星 133P 开展绕飞探测。为进一步弘扬 “追逐梦想，勇于探索，协同攻坚，合作共赢”的探月精神，激发青少年学科学、爱科学、用科学的探索热情，国家航天局联合教育部、科技部、中国科学院、共青团中央、中国科协和国家自然科学基金委员会共同主办，拟在两次任务中留出部分资源，面向全国（含港、澳、台）开展科普试验载荷创意设计征集活动。此次活动由国家航天局探月与航天工程中心、教育部中外人文交流中心、教育部深空探测联合研究中心、中国科学技术交流中心、中国科学院科学传播局、中国光华科技基金会、中国科协科普部、中国科协青少年科技中心、中国科技馆、中国航天基金会等单位共同承办，由嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司具体组织实施，并成立活动组委会。现将相关事项通知如下：

一、主题

激发探索热情，揭示宇宙奥妙。

二、名称

嫦娥七号和小行星探测科普试验载荷创意设计征集。

三、时间

征集活动自通知下发之日起正式启动，截止时间为 2020 年 10 月 31 日 (以邮戳日期为准)。

四、内容

科普试验载荷创意设计方案，含科普意义、基本原理、设计方案等。

五、征集对象

全国大、中、小学生（含港、澳、台）。

六、规则与作品要求

（一）规则。

1. 以个人或团队形式参与，团队人数不超过 6 人。

2. 参与科普试验载荷创意设计征集的个人或团队，每个任务只允许提交 1 项创意设计，并确保无知识产权争议。

3. 提交的科普试验载荷创意方案将在互联网、报纸、电视、期刊等媒体以及评选活动的宣传资料中展示。

4. 主办方将成立专家委员会，按照公平、公正、公开原则，从创新性、科普性、实现性等方面对创意方案进行评选。

5. 主办方将与获奖个人或团队签订《科普试验载荷创意方案使用协议》，知识产权归双方共同所有，不得擅自用于其他商业活动。

6. 主办方将结合工程实际，从获奖作品中确定科普试验载荷创意方案，并协调设计方、实施方开展详细设计和工程研制，随工程任务飞往深空进行科普试验。

7. 活动组委会拥有对本次活动规则的最终解释权。

（二）创意设计相关要求。

1. 嫦娥七号、小行星探测任务科普试验载荷创意设计需分别明确适应于月球轨道或月球表面、小行星（彗星）轨道或小行星表面。

2. 创意设计应具有新颖性、科普性、展示性。

3. 创意设计应考虑载荷工作环境约束，尽可能明确载荷使用条件等相关要求。

七、资料下载和方案提交

本次征集活动通知及填报模板等可通过网络下载，创意设计方案建议书、报名表（见附件）可通过网络或以纸质材料方式提交。

（一）网络。

中国探月与深空探测网（http://www.clep.org.cn）或其他合作网站。

通过网络提交创意设计方案建议书、报名表时，报名表需提交签字后的扫描版。

（二）纸质材料投递。

以纸质材料方式提交创意设计方案建议书、报名表时，纸质版（一式三份）及电子版光盘 , 请寄送至以下地址：北京市丰台区六里桥南里甲 9 号首发大厦 A 座 2 楼嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司，注明 “科普试验载荷创意设计征集活动办公室”收，邮政编码：100073。

（三）咨询查询。

电话：房方舒 010-63947198，

13146748613

宋猗巍 010-68379021，

13910239576。

（四）截止日期。

所有参与征集活动必须在北京时间 2020 年 10 月 31 日 24 时之前提交（纸质投递以寄出邮戳为准）。

八、奖项设置

征集活动设一等奖 2 名、二等奖 4 名、三等奖 6 名、鼓励奖若干名，奖品包括奖金、证书、航天纪念品、发射观摩行等。

国家航天局

教育部

科技部

中国科学院

共青团中央

中国科协

国家自然科学基金委员会