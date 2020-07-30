因不当言论，《英雄联盟》LPL 解说笑笑被取消 OB 解说资格

IT之家 7 月 30 日消息 根据企鹅电竞的消息，2020 年 7 月 26 日，主播 “老实敦厚的笑笑”在解说 LPL 赛事的直播时，对中国男篮及 CBA 队员发表了不恰当言论，平台纪律管理团队决定取消 “老实敦厚的笑笑”直播间 LPL 夏季赛常规赛 OB 解说资格。

IT之家附企鹅电竞公告原文：

近期企鹅电竞主播 “老实敦厚的笑笑”在直播中的不当言论，平台纪律管理团队进行了核查，经查明：2020 年 7 月 26 日，主播 “老实敦厚的笑笑”在解说 LPL 赛事的直播时，对中国男篮及 CBA 队员发表了不恰当言论，对于该主播的行为，平台纪律管理团队给予如下处罚：

1、即日起至 8 月 9 日，取消 “老实敦厚的笑笑”直播间 LPL 夏季赛常规赛 OB 解说资格；

2、即日起至 8 月 9 日，“老实敦厚的笑笑”直播间成员西卡禁播；

3、即日起至 8 月 9 日，取消 “老实敦厚的笑笑”直播间在企鹅电竞平台的曝光资源；

对于中国男篮、CBA 以及传统体育，企鹅电竞对平台主播的不当言论深表歉意；对于主播的言行，平台纪律管理团队仍将持续关注，杜绝类似情况的发生；

在电子竞技正规化职业化的今天，主播及相关工作人员应该重视自身影响力，严格约束自己的言行。企鹅电竞对传统体育一直以来都抱以尊崇敬重以及虚心学习的态度，我们将积极努力，为大家呈现最好最优质的赛事内容。