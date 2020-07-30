《地下城与勇士》手游开场 CG 公布，8 月 12 日上线

IT之家7月30日消息 今天晚上，《地下城与勇士》手游硬核开场 CG 公布，手游将于 8 月 12 日上线。

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IT之家曾报道， 《地下城与勇士》手游官方宣布将于 8 月 12 日正式上线，苹果App Store已经上架《地下城与勇士》手游预约，大小1.9GB，iOS 9.0 或更高版本。兼容设备：iPhone 5S、iPhone 6及以上。

游戏介绍：



【经典职业，焕新归来】

经典职业在指尖再次集结，多重分支为勇士成长之路带来更多想象，新增技能唤醒经典职业全新可能。觉醒！重新定义你的职业之路。

【多套技能组合，秀出你的战斗艺术】

创新连招、滑屏操作，海量技能随心组合，革新动作手游体验！总有适合你的连招秘技，带你回到那连招霸权的DNF时代。

【手游专属团本，勇士并肩作战】

围绕使徒的多人挑战在移动端再次展开，罗特斯Raid副本惊喜与挑战并存。阿拉德的冒险，再次开启！

【暴爽手感，超带感街机体验】

聚怪！连招！击杀！源自DNF端游的独特打击感将在手游中得到完美继承，绝无仅有的爽快体验助你冒险之路热血沸腾。

【史诗掉落，多套装备自由搭】

深渊史诗，幸运闪光，重新体验深渊闪光掉落时的心跳加速；怀旧装备再现阿拉德，多套装备随心搭，这次，谁才是天下第一套？

【远古副本再临，重返激斗战场】

探索王的遗迹，重逢悲鸣洞穴，再战机械牛！记忆封存的远古副本等待勇士重临挑战，随时随地印证你的战斗实力。