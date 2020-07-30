为让 Prime Video 入驻 App Store，苹果向亚马逊只收取 15% 佣金

北京时间 7 月 30 日晚间消息，最新公开的一封电子邮件显示，为了将亚马逊 Prime Video 视频应用引入到 App Store 中，苹果公司向亚马逊提供了一种低费率收入分成模式，此举与苹果承诺的对所有应用和开发商一视同仁的做法相矛盾。

2017 年夏天，苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）曾宣布，亚马逊 Prime Video 服务将出现在 Apple TV 机顶盒上。之前，该应用一直缺席 App Store 和 Apple TV 中。

而众议院反垄断小组委员会周三公布的一封电子邮件显示，为了吸引这项应用，苹果的一名高管向亚马逊承诺只收取 15% 的订阅费（应用内购买），低于苹果通常对大多数应用内购买收取的 30% 的费用。

这封电子邮件表明，针对 App Store 应用商店，大公司可以与苹果商讨更好的合作条款。显然，这与苹果的公开立场相矛盾，即所有应用在其平台上都得到平等对待。库克周三在国会作证时也表示：“我们平等地将这些规定适用于所有开发商。”

在 iPhone 应用程序内进行任何数字购买，软件开发商都被要求使用苹果的支付机制。最初，苹果对第三方应用订阅费收取 30% 的提成，后来改为第一年收取 30% 提成，第二年及以后则收取 15% 的提成。30% 的提成也是 Spotify 向欧盟监管机构提出的反垄断投诉的核心部分。