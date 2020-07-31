索尼将于 8 月 6 日发布新款音频设备

IT之家7月31日消息 索尼中国官方昨日在微博宣布 8 月 6 日将有新品发布，但并没有透露其他任何信息。据索尼官方推特今日声明，索尼将于 8 月 6 日发布新的音频领域的产品。据外媒 engadget 表示，届时新款 WH-1000XM4 将有可能亮相。

IT之家了解到，索尼中国所宣布的惊喜发布会时间为北京时间 8 月 6 日 23:00，而索尼在海外的发布活动同样将于北京时间 8 月 6 日 23:00 举行（美东时间上午 11 点）。

索尼电子此次预热视频中的 #ListenWithSony 采用了黑金配色，或有所暗示。

去年 12 月，索尼 WH-1000XM4 现身 FCC 网站；今年 4 月，百思买公布了 WH-1000XM4 的产品页面；今年 6 月，戴尔加拿大和沃尔玛再次发布了该耳机的上市信息；本月 27 日，索尼巴西公司在其 Instagram 上预告了 WH-1000XM4 的消息。

据 FCC 信息，WH-1000XM4 将支持 AAC、SBC 和 LDAC 编解码，并不支持高通 aptX 和 aptX HD 编解码。此外，WH-1000XM4 将支持最高 96kHz 的 LDAC 和 990kbps 的比特率。

▲ 黑金配色的外观，图源 FCC 产品照