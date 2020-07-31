IT之家官网 v2.10 上线：页面宽度自适应、夜间模式、彩蛋、新评论区样式……

IT之家PC网页版 www.ithome.com，继续焕新！

在IT之家诞生9年里，软媒一直致力于IT之家App全平台的开发，大屏设备上有Windows 10 UWP版、macOS 商店版、macOS 转制版、iPadOS版，以至于 PC网页版一直只有一些小改动，页面风格和分辨率设计都比较落后时代。

7月23日，软媒推出 IT之家官网的全新 2.0 公开测试版本，也是为了庆祝《中国科技媒体指数：IT之家，第一！》这个9年多来的重大事件，7月15-27日昨天，本月持续两周位列第一，也坚信和努力排名常态化并继续放大。

今天，我们根据大家10天以来的各种反馈，推出IT之家官网 2.10 版本，亮点多多——

IT之家 PC 官网 v2.10 更新日志

新增：功能 - 支持页面宽度自适应浏览器宽度，会根据屏幕分辨率或者浏览器宽度来自动响应适应页面宽度，自动变化字体大小。首页支持三种宽度：1000像素、1200像素、1400像素，文章页和列表页支持两种宽度：1200像素和970像素

新增：功能 - 顶部导航加入「白天/夜间模式」切换按钮

新增：彩蛋 - IT之家的 Logo 旁边……

新增：功能 - 文章页面右侧悬浮工具栏恢复加入“评论”区直达按钮

改进：界面 - 文章评论区改版为适配整体风格的样式

改进：界面 - IT之家首页当天新闻时间红色显示

改进：界面 - 首页新闻列表中已阅读的新闻标题变浅

改进：界面 - 页面内选中文字变为“IT之家红”样式

修复：界面 - IT之家首页最新新闻在部分浏览器下鼠标悬浮部分标题不显示的问题

修复：界面 - IT之家首页最新新闻在页面调整倍率后布局错乱的问题

修复：功能 - IT之家首页显示圈子文章图片和链接错误的问题

修复：功能 - 解决部分页面登录后无法自动刷新当前网页的问题

修复：功能 - Safari 浏览器、旗鱼浏览器下首页新闻标题鼠标移上变空白的问题

修复：功能 - 修正部分文章打开后内容是其他文章的问题

下面，容我向大家汇报下这次的改版情况——

新官网的新

视觉的至简：黑白灰红的主色调，辅助于一些特殊颜色点缀，最大化精简了老版本里面的诸多红色要素，与 App 的 简白 相呼应；

再见了广告：新页面移除了所有的广告，是的，所有。当然，在特殊的时候，也可能会有临时短期的广告图片上线，如一些云的广告、产品发布会广告、双十一等情况，也希望大家理解。IT之家App里面也去掉了文章阅读页面的所有广告，现在在信息流里还有辣品的导购，我们赚取推荐销售的佣金，这也是我们广告业务之外的重要“恰饭”来源。在产品设计和开发上，软媒会极度的克制，努力给大家最好的体验。



自适应页面：支持页面宽度自适应浏览器宽度，会根据屏幕分辨率或者浏览器宽度来自动响应适应页面宽度，自动变化字体大小。首页支持三种宽度：1000像素、1200像素、1400像素，文章页和列表页支持两种宽度：1200像素和970像素；

一致的幻灯：从老版本竖直的幻灯改为横版的 2.5:1 比例，并同所有App客户端彻底保持了一致性，设计组同学每天也大大减负；

频道的统一：网站上的文章一直有其固定的分类所属，这次的改版从顶部导航区开始，与 App 统一，逐步淡化文章的分类概念，而是基于关键词的主题化频道聚合；

测试版的说明

部分页面需要在若干工作日内才能提供新版，如极速版（也称新闻日历）、Win10之家等二级域名页面、文章评论区的样式；

现有的文章阅读页面非最终版面，因为 IT号将在 8-9月推出，因此我们届时还有次较大的页面结构调整。

这次的全新版面，也许大家还有很多不满意的地方，希望大家在本文评论里多多反馈视觉、交互、功能等方面的意见和建议，包括我在内，软媒的同事都会第一时间响应大家的反馈，虽然众口难调，但是我们尽量找到产品体验上的公约数。

爱科技，爱这里。真心希望我们付诸九年努力的这个网站，给大家带来快乐、知识、成长、友情、缘分……更多价值。

软媒 CEO，刺客。

2020年7月30日18点05分，崂山，云开雾隐。