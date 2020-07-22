中国科技媒体指数：IT之家，第一！

2015年7月15日我做了第一篇公开的“述职报告”，给所有读者、合作伙伴做了次IT之家工作的整体汇报，那时的IT之家4岁两个月大，正式跻身中国科技媒体三强。

转眼过了5年，2020年的恰恰又是个7月15日，从这天开始一直到昨天的21日，连续7天，IT之家的百度指数维持第一！

实际上，在今年的6月23日，IT之家当天就做了历史上的第一次第一，但我觉得还是压着不说，起码要稳定那么一周才能对外公布。

一、IT之家的“江湖地位”

科技媒体界的先驱同业们最早已在1997年、1998年、1999年开始运营了，那时，也正是中国互联网的第一波浪头。IT之家正式开通于2011年的5月15日，诞生于中国移动互联网真正爆发的前夕，时至今日，九岁两个月。

1、品牌客观影响力

中国科技媒体品牌客观影响力2020年7月最新一周排行榜，IT之家整体（PC+移动）排名第一，移动指数排名第一！

上面数据来自百度指数“最近7天的日均数据”（2020年7月15日-7月21日），客观精准。

简要的对前些年做下回顾：

成绩还是有的，尤其是单篇文章的平均评论参与人气度上，已经明显甩开了同类媒体。

关于排名客观性说明（此段内容引自之前报告）：

前20多年里，各互联网网站的排名都是依据Alexa（已被美国Amazon收购），国内一般统称为世界排名，其原理是根据用户电脑里IE浏览器上的Alexa Toolbar进行访问回发，来进行排名统计。到了今天，这种统计已经基本没什么意义，因为在国内的采样率非常低，通常是极少数的“站长”为了自己网站的排名安装这种工具条。

那么现阶段比较公平公正的统计方法是什么呢？一个覆盖率千万级别以上的浏览器或客户端可以做到接近最真相的统计，但是为了避嫌隐私投诉一般不会对外公布这类网站访问排名，数据仅供他们内部参考分析。公开的方式呢？也是有的，那就是“百度指数”、Google Trends（谷歌趋势）。

百度指数（index.baidu.com）的数值其实就是每天用户搜索的真实次数，因此，用来严谨的鉴别一个品牌的影响力（特别突出下“客观影响力”），百度指数是最好的工具，尤其是任何百度注册用户都可公开查询。

对于任何产品和品牌，都可以通过这个工具查询，基本就是事实真相。

这次的排行榜图表如下：

从百度指数上来看，所有品牌的百度指数（不仅仅是科技）几乎都是全线走低的，移动时代让百度的搜索量整体下滑明显。但是上图中和前几年的文章图表里面也可以看到，在所有媒体指数普遍下滑严重的情况下，IT之家逆势稳定增长。

2、第一人气



单单从科技媒体的文章阅读和参与度上来看，评论数量第一，参与互动（支持反对投票）的数量都是第一位。

IT之家的用户都是主动型活跃用户为主，而不是靠搜索引擎方式过来的被动流量。这点是人气参与度（日主动活跃用户数）高的主要原因。

每家媒体的文章普遍阅读数和评论数，都能看到和分析出来。这些数据都是公开的，客观上不存在“不服来辩”的争执。

3、新媒体

从App客户端和内容分发布局上来看，迄今为止，IT之家是覆盖各平台最全面的科技媒体（没有之一），从iPhone、iPad、安卓、Win10 UWP、WP、macOS、Chrome浏览器扩展、微博、微信公众号、头条号、网易号、支付宝公众号、淘宝头条、QQ看点……。

微博粉丝585万，之前没经验搞过活动带来上百万活动粉，这个要特别说明下，粉丝数里含估计一百万的水分；2016年粉丝增长80万、2017年增长17万，这些年的新增长数没水分；



从2017年开始针对各种聚合阅读，IT之家已在第一时间发力，头条号、网易号、支付宝公众号、淘宝头条、QQ看点。有些标题党严重的聚合我们暂时选择观望，同时我们会输出更针对性内容给聚合媒体。



二、IT之家的差距和不足

过去的几年两年，其实是IT之家发展瓶颈凸现的时期。内容发展的策略和执行力度，导致优质内容出现缺失，这是当前最大的问题，如果处理不好，也将是导致未来发展迟滞甚至消亡的最大因素，毕竟媒体生命的根本在于优质内容。

任何公司或组织出现的问题，归根结底是老大的问题，所以对过去几年IT之家内容部门的建设不力，我很惭愧也一直在反思。我们在2020年的发展力度会比较大，产品和内容上都有大举措，这些会在下面提及。

三、IT之家正在做的

1、团队建设

我们已经在2017年3月改革了内部的薪资体系，最近3年都在不断的根据实际执行情况改进和完善这个体系，我们接下来会采取更大规模的激励手段（股权激励），全力于全职优秀编辑团队的建设（吸引和培训更优秀的人）、兼职团队的建设、百科团队和志愿者团队的建设。2020年的8-9月份，会开始进行UGC用户内容的大幅扩展，开通IT号，邀约制、审核制。邀请优秀原创作者和引入外部优质内容，所有内容严选后才对外展示，为文章质量和价值观，不做自由发布。大量吸纳优秀外部人才，重仓人才。

2、内容本心

客观、（正向）价值、重要，这三个依然是IT之家内容的核心基本准则，针对任何厂商和产品，都坚持不吹不黑的基本操守，这些并无特别之处，都是一个媒体应该做的，难点就是在长期的坚持和行为约束上。

3、产品升级

在产品研发上，IT之家一直是领先的态度。9年多的全平台发展已经证明了我们的态度和决心。在今年7月11日的时候，软媒发布了 IT之家 iOS/安卓版 7.30 这个重大版本，引入了全新的首页布局和「发现」频道，并在发现频道里新增了重磅的「产品库」测试版，大家在发现频道里还能发现很多很多实用的功能，例如卫星查探、CPU/GPU天梯榜、DxOMark榜单、手机跑分榜、iOS限免、苹果描述文件下载、微信工具大全、微信安卓最新版内测（支持通知）、游戏「喜加一」等等，并在随后的7.31版本里面加入了评论编辑，而且底部工具栏可以自定义了！我们还在上半年的版本里面去掉了文章阅读页的唯一一处广告。等等这些，相信大家能看到我们的进取心和更大格局的提高产品体验、创造输出更多价值。

四、IT之家的未来

人生和做事如同爬山一样，爬到不同的高度，每个人看到和感受到的风景是不同的，视野不同，远景不同，圈层不同，生态不同，高度、广度、深度、温度皆不同。暂时居在前面的第一名，也只是坐标，只是一个里程碑，超越后就自然成为了一个记号。我们谦逊的学习每一家的优点，同时警醒和改进自己的不足。我们也从不把任何同行看作敌人，人的敌人只有一个，就是自己。人的一生都是在和自己PK，天人交战。

未来，我们不会引入任何影响媒体公正性的任何形式的投资，因为拿人手短，必影响内容和价值输出的公平性客观性。谁也无法做到绝对的100%客观公平，但是IT之家一直努力做到最大化的客观公平。不求无过，只求问心无愧。

未来将来，未来已来。把握每一天的每个下一刻，把握未来。

不管世俗眼中的结局如何，我们感恩感激感谢用户朋友们的一切支持，也一直在享受着自己的付出所带来的价值肯定。

存在，创造价值，不外如是。

刺客，软媒 CEO，

居青青之岛，思青山之间，行青云之志。

2020年7月22日23点，IT之家9岁两个月又一周。

PS：本文内容多引自前些年的汇报，作适时性适度修改。