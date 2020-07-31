市场监管总局对瑞幸咖啡 (中国)有限公司等涉嫌不正当竞争立案调查

IT之家 7 月 31 日消息 今天下午，市场监管总局官方发文，称对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸 咖啡（北京）有限公司等涉嫌不正当竞争立案调查。

市场监管总局原文：

今年 4 月，瑞幸咖啡 “自曝”财务造假，市场监管总局迅速成立专案组，对瑞幸咖啡涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。调查显示，瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司为获取竞争优势，存在通过虚假交易等方式制作虚假业绩并对外宣传的不正当竞争行为，相关第三方公司存在帮助虚假宣传的不正当竞争行为。

市场监管总局及地方市场监管部门依据《反不正当竞争法》的有关规定，正在对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司，及相关第三方公司的违法行为进行处置，维护公平竞争市场秩序，保护经营者、消费者的合法权益。