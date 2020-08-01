《地下城与勇士》重拳出击：作弊机器最高限制登录 1 年

IT之家8月1日消息 腾讯游戏安全中心昨日表示，《地下城与勇士》近期新上线了《PKC 安全公约》。《PKC 安全公约》内容共分为 3 部分，包括检测行为范畴、处罚升级规则与举报审核规则。

检测行为范畴

使用非法第三方工具，实现加速、秒杀、无敌等恶意功能

修改游戏客户端或数据，干预或屏蔽安全检测

恶意利用漏洞，实现非法收益

宣传非法信息（外挂、赌博、诈骗等）

与作弊玩家恶意组队，也就是坐飞机行为（多人比赛、队友开挂）

IT之家了解到，以上恶意行为将会被直接检测到，而消极比赛行为（多人对局挂机、演员等）、不良发言（辱骂、不文明发言等）等不良行为会配合举报进行检测。

处罚升级规则

在荣誉点数方面，80 分以下将被限制进入公平 PKC，不良或恶意行为将会被扣除 5-30 分。

在处罚方面，《地下城与勇士》会依据作弊次数以及恶意程度进行升级，处罚规则如下：门禁 30 天 - 封停 1 年 - 机器限制登录 1 年（所有处罚将附带奖励回收）。

举报审核规则

举报审核优先级进行了优化调整，审核优先级将取决于举报者，依据举报者的荣誉点数、历史准确举报次数、历史 PKC 投入（分数、活跃等）等信息进行判定。

另外在恶意举报方面《地下城与勇士》也进行了优化，恶意举报将导致后续举报被处理的优先级会降低，同时如果恶意举报次数超过一定比例或者量级，将会导致荣誉点数出现 5-10 分不等的扣除。