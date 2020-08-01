比肩 Qt，龙芯中科、蓝星科技自主研发嵌入式图形系统 TD

IT之家8月1日消息 面对不同芯片、OS 组合开发的嵌入式产品，图形软件跨平台的开发需求迫切。目前在全球范围内普遍应用的 X-windows、GTK、APPLE，Qt 等产品均为国外企业开发。龙芯官方表示，针对图形基础软件薄弱的现状，龙芯中科与蓝星科技合作，完成了自主图形基础软件在龙芯平台上的开发。

经过严格的联合测试，蓝星科技 TD 嵌入式图形软件系统 V2.1.0 产品在龙芯 2K1000 硬件平台上顺利安装、运行良好，且整体系统运行稳定，性能卓越。龙芯 2K1000 处理器，TD GUI-Engine 嵌入式图形软件系统，TD Realizer 图形工具，Sylixos 系统等以国产芯片，国产图形，国产系统为基础，完成的嵌入式领域方案整合，意味着一套全自主、全国产的嵌入式领域解决方案的诞生。

IT之家了解到，TD 图形软件系统支持丰富的矢量绘图和 3D 绘图功能，已经封装了各种效果，客户可以轻松定制效果，且后续可不断更新补充各类效果插件。同时，该系统提供模拟运行环境，可提前预览开发效果。

TD 图形软件系统具有所见及所得的可视化界面开发工具，提高开发效率，界面设计和业务逻辑代码分开，可并行推进，快速调整。

运行仿真

自定义控件

TD 图形软件系统具有跨硬件平台、跨操作系统的开发特性，且不同平台、不同系统下的开发成果具有较高的一致性；具有界面设计和业务逻辑代码分开的架构，可快速满足各类复用需求，支持硬件加速实时渲染，系统运行效率高。

代码采用全 C 语言开发，人力资源丰富，成本较低，界面构建及视觉效果采用配置文件的形式，可快速自动生成；TD 图形软件系统适用于各类各行业智能终端产品形态，团队开发技能和技术储备具有一致性、延续性，无需重新建设团队及学习。

在嵌入式领域内，芬兰的 Qt 在国内处于领先地位。TD 图形软件系统与其对比，在最低硬件极限环境，代码体量，开发成本方面占据明显优势。同时，Qt 在设计架构中，没有图形 Server，还依赖于其所适配的操作系统，因此对于开发者来说，开发资源与第三方成本受到限制与影响，而 TD 图形软件系统架构中已有自主开发的图形 Server，不依赖于任何操作系统。