疑似 PS5 Pro 专利曝光：将采用多 GPU 解决方案

IT之家 8 月 1 日消息 据 PSlifestyle 报道，有一项新的专利显示索尼可能将推出一款性能更强大的 PS5 主机版本，该版本将采用多 GPU 的解决方案，报道暗示这款主机很可能就是 PS5 Pro。

据悉，该专利名为 “可扩展游戏主机的 CPU/GPU 为家用主机和云游戏而设计”。专利描述是：“在一个多 GPU 模拟环境中，帧缓冲区管理可以通过多个 GPU 渲染各自的视频帧，或渲染每个视频帧的各自部分来实现。其中一个 GPU 凭借从其他 GPU 接收帧信息并通过物理连接的 HDMI 输出端口读出完整的帧来控制 HDMI 帧输出。或者，GPU 的输出可以被复用在一起。”

此外，该专利的描述中还写道："正如这里所述，SoC 技术可以应用于游戏主机等视频模拟主机，特别是可以为' 轻 '版本的主机提供单个 SoC，而多个 SoC 可以用于提供比' 轻 '版本具有更强处理和存储能力的' 高端 '版本的主机。' 高端 '系统还可以包含更多的内存，如随机存取内存 (RAM)和其他功能，也可以用于使用相同游戏机芯片的云优化版本，性能更强。"

IT之家发现，该专利最大的亮点就是提到了 GPU 的可扩展性，报道指出这也可能最终被以升级套件的形式推出，非不是一个全新的产品。此外，索尼对于游戏主机的专利我们此前也见过不少，但最终能不能落地成产品还有待商榷。