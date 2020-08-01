《英雄联盟》行为系统 8 月更新：重点关注故意输、挂机

IT之家 8 月 1 日消息 游戏《英雄联盟》官方网站发布公告称，游戏行为系统在 8 月进行了更新：将重点关注在游戏中故意输、挂机或发呆的行为。



IT之家整理公告内容如下：

大家好! 我又带来了每月一更的游戏行为系统改善进度。老样子，我们想介绍下团队这个月的工作内容，以及大家会在接下来的几个版本中看的变化。

7 月份的文章中，我们指出会重点关注的几种具体捣乱行为：故意输以及在游戏中挂机或发呆。

具体包括：

· 故意给对手送头

· 通过捣乱行为妨碍游戏 (也叫 “蓄意破坏”)

· 故意挂机

· 在游戏中发呆

· 断开游戏连接

我们的目标：

· 降低上述行为在所有队列中发生的频率

· 当游戏出捣乱行为时，降低其对玩家的影响

故意送头与发呆 / 挂机检测

经过了无数次郁闷的人工视频回查与审核训练后，是时候把改进后的故意送头与发呆 / 挂机检测系统拿出来测试了。这些改动可以让我们：

· 将目前识别此类行为的速度提升一倍

· 对这些负面行为采取更加统一的措施

· 揪出捣乱者后通知游戏中的其他玩家并致力减轻因此产生的痛苦

检测系统的第一波优化已经于 10.15 版本上线，接下来的几个版本我们会继续调试新的改动。目标是即使检测此类行为，降低游戏中对玩家的影响，以及在游戏后立刻对违规者采取措施。

发呆与挂机行为

如果检测到的捣乱行为更加频繁，我们会怎样应对呢? 为了减少《英雄联盟》中的发呆和挂机行为，我们已列出了几个备选方案：

· 防止此行为再次出现。

· 预先劝阻这类行为。

· 降低这类行为出现时造成的影响。

我们会从深入研究下列方案在短期内解决挂机问题：

· 识别游戏中有挂机玩家后可以提前投降

· 排位赛失利的一方存在挂机或故意送头的玩家则减少胜点损失

· 对退出游戏 / 挂机的玩家执行更严格的排队限制

· 对之前有过捣乱行为的玩家在排队前进行警告

很期待大家对这些措施的反馈，以便我们能采用与英雄选择举报相同的方式进行在线实验。虽然具体日期还没确定，但下个月应该至少会有一次在线实验。

既然说到英雄选择举报 ...

英雄选择举报

两个版本前，游戏推出了英雄选择举报与屏蔽功能。我们收集到大量英雄选择阶段的破坏行为数据，让玩家可以提前避免英雄选择阶段与游戏过程中的言语骚扰。两个版本的实验结束后，我们并没按原定计划关闭这些功能，而是将其保留了下来。

举报集中在两个主要方面，英雄被队友禁掉以及负面的聊天内容。尽管我们知道问题不止如此，但已经足够在实验结果的基础上改进了。

为了进一步改善英雄选择阶段的体验，我们会在下列方面投入更多努力：

· 禁用确认与检测：我们明白某些禁用存在战术价值和个人倾向，也希望大家依然可以挑出自己不想对阵的英雄。但根据举报数据，应当更明确地传达 “你在禁用一个队友想玩的英雄”这一信息。我们会采用更出色的自动检测机制，再次确认你是否真的想禁掉队友心心念念的那个英雄。

· 惩罚系统整合：尽管我们还没有十足把握在英雄选择阶段直接采取措施，但仍可找出解决常见问题的最佳方案，并在对局结束后进行处理，和游戏后的举报功能差不多。

每次实验，大家使用这些新功能的反馈与体验都为游戏行为系统指明了方向。感谢大家在我们不断改善《英雄联盟》体验的过程中的支持与陪伴。

老样子，我们召唤师峡谷见。