特斯拉发布 Q2 安全报告：开启 Autopilot 时平均每 729 万公里发生一起事故

8 月 1 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉，已发布他们今年二季度的安全报告，在开启 Autopilot 自动辅助驾驶系统时，他们的电动汽车发生事故的频率较一季度有增加，在不开启时，发生事故的频率较一季度则有改善。



从外媒的报道来看，特斯拉二季度的安全报告，是在当地时间周五发布的。

特斯拉的报告显示，他们记录的数据表明，在驾驶员开启 Autopilot 自动辅助驾驶系统时，每 453 万英里（约 729 万公里）发生一起事故，是事故发生频率第二低的季度。

但开启 Autopilot 自动辅助驾驶系统时发生事故的频率，较记录状况最好的今年一季度有明显增加，今年一季度是每 468 万英里发生一起事故，二季度较一季度缩短了 15 万英里。

特斯拉记录的数据显示，在不开启 Autopilot 自动辅助驾驶系统时，特斯拉电动汽车是每 227 万英里发生一起事故，较一季度的 199 万英里有改善。

在既不开启 Autopilot 自动辅助驾驶系统，又不使用特斯拉的其他安全功能时，平均每 156 万英里就发生一起事故，发生的频率远高于开启 Autopilot 自动辅助驾驶系统或使用其他安全功能时的频率。

从外媒的报道来看，特斯拉电动汽车发生事故的频率，还算是比较乐观的。美国国家高速公路安全管理局 (NHTSA)的数据显示，就平均数据而言，汽车每行驶 47.9 万英里，就会发生一起交通事故。