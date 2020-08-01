中国联通重组科技创新体系：网研院、研究院正式合并

8 月 1 日消息 据来自中国联通的官方信息显示，根据联通集团《中国联通关于优化科技创新体系的通知》（中国联通集团 [2020]154 号）的部署要求，整合重组原联通研究院和原网络技术研究院，组建中国联通研究院。

2020 年 7 月 31 日，中国联通研究院隆重召开重组成立大会，宣布新的中国联通研究院正式成立。通过现场参会和钉钉直播的方式，研究院全院共 580 多人参加大会。

会议由院党委委员、纪委书记陈俊新主持。院党委委员、副院长、工会主席钱蓓力传达集团科技创新体系改革相关精神，对科技创新体系的优化思路和原则、优化主要内容、健全人才机制建设、完善保障体系以及党组织建设等内容进行了详细传达；同时宣读了研究院领导任命通知。院党委委员、副院长迟永生对集团 2020 年年中工作会会议精神进行再传达，重点带领大家对董事长讲话内容进行再学习，并对研究院如何贯彻落实好会议精神进行了再部署。

院党委书记、院长李红五发表讲话。李红五同志首先代表新研究院党委，向全院同志表示诚挚祝贺，向所有在改革期间坚守岗位、辛苦付出的同志们表示衷心感谢！新研究院党委 “一班人”都有一份赶考的心情和压力，怕辜负了组织和全院同志的信任和重托。为了全院同志更好地理解改革，李红五同志提出四点意见。

第一是科技创新体系改革的目的。从外部环境和内部要求两方面，详细阐释了科技创新体系改革的背景、目的和意义，以及新研究院落实集团公司科技创新体系改革方面的思考。

第二是集团对研究院改革的相关要求。重点解读了研究院定位、研究院能力建设和研究院改革方向三方面的内容，要把研究院建设成为公司战略决策的参谋者、技术发展的引领者、产业发展的助推者；要求研究院加强智库的专业咨询能力、网络技术的自主核心能力、前瞻技术的研究能力、技术与业务融合的应用能力四个能力建设。

第三是落实年中工作会要求，切实发挥研究院作用。要求全院同志要深刻思考领会董事长对科技创新体系提出的 “推动科技成果切实转化为现实生产力”的具体要求。要从加强自身建设和做好服务大局两方面落实好年中工作会会议精神，为集团高质量发展做出应有的贡献。

第四是几点需注意的问题。要提高站位、压实责任；要讲团结、真融合；要积极拥抱改革；要不折不扣地完成好各项工作任务。

最后，李红五同志要求全院同志紧密围绕 “提价值、谋发展、重基础、有激情”12 字要求和 2020 年 “1+3+3”七项重点工作，紧抓混改窗口期，加大改革力度，努力完成下半年六项重点任务，为实现研究院的高质量发展而努力奋斗。

院党委委员、纪委书记陈俊新对加强改革期间的纪律强调三点意见。一是要以铁的纪律保证整合重组的顺利完成。二是要常态化做好疫情防控和防汛工作。三是要继续强化毕业季和休假期的纪律。