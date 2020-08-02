安装 Win 10 KB4559309 更新后电脑启动速度慢？微软正在调查原因

IT之家 8 月 2 日消息 据 Windowslatest 报道，有用户在更新了 Windows 10 KB4559309（这是一个自动更新）后称他们的 PC 需要更长的时间才能引导到桌面。除了启动较慢外，用户还注意到 Windows 10 在应用此自动更新后应用程序和网页的加载速度也较慢。在用户报告相关问题后，Microsoft 已开始调查这种情况。

微软在 Windows 10 KB4559309 中用新的基于 Chromium 的浏览器代替旧的 Edge 浏览器，但是更新过程中的一些问题似乎影响某些笔记本电脑和台式机的性能，而用户无法像正常的累积更新那样选择安装此更新。目前已确认的是 Microsoft Edge 团队当前正在调查此问题，并将在了解到更多信息后进行相应的报告。

IT之家了解到，一般来说用户可以选择从控制面板中卸载 flauty 更新来解决 Windows Update 问题，不过卸载 KB4559309 往往会失败：当用户安装 KB4559309 并升级到 Windows 10 的新版本时，由于日志文件已被清除，KB4559309 不会在控制面板中被列为已安装。用户可以手动下载 Chromium Edge 浏览器阻止设备安装 Windows 10 KB4559309。