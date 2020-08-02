首页
辣品
IT圈
白天
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10快讯

安装 Win 10 KB4559309 更新后电脑启动速度慢？微软正在调查原因

2020/8/2 6:52:02 来源：IT之家 作者：微尘 责编：微尘
评论：

IT之家 8 月 2 日消息 据 Windowslatest 报道，有用户在更新了 Windows 10 KB4559309（这是一个自动更新）后称他们的 PC 需要更长的时间才能引导到桌面。除了启动较慢外，用户还注意到 Windows 10 在应用此自动更新后应用程序和网页的加载速度也较慢。在用户报告相关问题后，Microsoft 已开始调查这种情况。

image.png

微软在 Windows 10 KB4559309 中用新的基于 Chromium 的浏览器代替旧的 Edge 浏览器，但是更新过程中的一些问题似乎影响某些笔记本电脑和台式机的性能，而用户无法像正常的累积更新那样选择安装此更新。目前已确认的是 Microsoft Edge 团队当前正在调查此问题，并将在了解到更多信息后进行相应的报告

IT之家了解到，一般来说用户可以选择从控制面板中卸载 flauty 更新来解决 Windows Update 问题，不过卸载 KB4559309 往往会失败：当用户安装 KB4559309 并升级到 Windows 10 的新版本时，由于日志文件已被清除，KB4559309 不会在控制面板中被列为已安装。用户可以手动下载 Chromium  Edge 浏览器阻止设备安装 Windows 10 KB4559309。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10Win 10

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用