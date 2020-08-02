全球限量 999 张，华擎 Z490 AQUA 水冷主板登场：PCIe 4.0

IT之家8月2日消息 两个月前，华擎在海外发布了一款旗舰级水冷 Z490 主板——Z490 Aqua。该主板采用 OLED 屏显、一体式水冷、PCIe 4.0、雷电 3、万兆网卡等。目前该主板已正式开售，全球限量 999 块，售价达 1099.99 美元，约合人民币 7671 元。

▲ 图源华擎官网，下同

Z490 Aqua 采用白色铝制外壳，还有可编程的 RGB 灯效，搭配白色外壳展现突出类似冰川河流的概念外观设计，对标华硕 ROG M12F 以及技嘉 Z490 AORUS EXTREME WF（水雕）。

该主板除拥有奢华的用料外，还配备了一体覆盖式水冷，覆盖 CPU/MOS 供电，并附赠了多种的分体水冷配件。此外，该主板尾部挡板嵌入了一块 OLED 屏幕，可实时显示系统运行状态。

Z490 Aqua 采用 10Gbps+2.5Gbps 双网卡设计，支持雷电 3、WIFI 6 和 PCIe 4.0 Ready，板载 ESS 9218 DAC 和 WIMA 高质量电容，可驱动 600 欧高抗阻音频设备。此外，该主板支持英伟达四卡 SLI 和 AMD 三路交火，支持 128GB DDR4-4700 内存，拥有各种接口。

值得一提的是，虽然 Z490 芯片组已满足条件，但目前十代酷睿并不支持 PCIe 4.0，因此用户直到第 11 代 Rocket Lake-S 处理器发布才有机会使用英特尔 PCIe 4.0。

IT之家了解到，华擎去年曾推出过 AMD 芯片组的 X570 Aqua 主板，同样的定位豪华级旗舰主板、同样的全球限量 999 张。