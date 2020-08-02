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起雾了，魅族 17/Pro 手机明日揭开迷雾

2020/8/2 20:34:26 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月2日消息 今天，魅族科技预热暗示魅族17/Pro新配色版本到来，并且提示，“起雾了，明天10:00揭开迷雾”，还配上了一张神秘的手机海报。

海报上似乎显示了魅族17松深入墨配色版本，另外还有一款浅色银色的手机。有网友爆料称，这款新手机是魅族17星夜迷雾版本。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。

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关键词：魅族17魅族

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