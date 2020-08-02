5 款应用程序定制美化你的 Win10 系统：超现代化

IT之家8月2日消息 Windows 10是比竞争对手更加开放的平台，你几乎可以在合理范围内做任何你想做的事情。有各种免费的、付费的和开源的应用程序可以使你的Windows 10体验现代化。

要定制Windows 10，你可以从微软商店安装主题，改变纯色，选择不同的图片或幻灯片，并改变桌面的外观。

还有各种其他方法来定制你的Windows 10设备。外媒Windows Latest在本文中强调了用户可以下载和安装的最佳定制应用程序，以使你的Windows 10体验超现代化。

TaskbarX

TaskBarX是一款很受欢迎的应用，它位于Windows 10的系统托盘上，设计目的是将你的图标、快捷方式和打开的应用放在屏幕底部。

Windows 10的TaskbarX应用程序允许你将任务栏图标居中，并通过模糊效果、透明度或类似流畅设计的acrylic效果改变任务栏的外观。

你可以从下面链接下载TaskBarX。如果你想支持开发者，你可以支付1美元在微软商店购买该应用。

从Github获取TaskbarX。

从微软商店购买TaskbarX。

EarTrumpet

IT之家了解到，EarTrumpet是一款具有现代、简洁、友好用户界面的音量控制应用。EarTrumpet取代了Windows 10默认的基于任务栏的音量控制，让你在Windows 10设备上浏览各种音频设备变得更加简单。

EarTrumpet还内置了音量混合器，可以让你管理默认的音频设备，并改变单个应用程序的音量。

此外，开发者还加入了一个选项，当网站开始在后台播放时，可以快速将谷歌浏览器和微软Edge等网络浏览器静音。

EarTrumpet在任务栏中放置了音量控制器，你可以通过点击声音图标来访问它。

安装EarTrumpet后，你可以关闭Windows 10中自带的默认音量控制功能。

要关闭默认控制功能，打开Windows搜索，搜索“打开或关闭系统图标” ，然后关闭音量控制功能。

你可以从微软商店下载并安装EarTrumpet 2.0。

QuickLook

苹果macOS的Quick Look特性相当方便，它提供了很好的方法，不用启动应用就能快速浏览某样东西。

通过Quick Look功能，你可以按空格键预览照片、文档内容等。你也可以在Windows 10上通过微软商店的应用获得类似macOS的Quick Look功能。

你可以从微软商店下载一款名为“QuickLook”的应用，在Windows 10上预览大多数文件，而无需加载实际应用。

QuickLook是完全免费的，你可以预览.jpg、.png、.txt、文档等文件类型。当应用程序安装并在后台运行时，你可以点击空格键打开预览，再次点击空格键关闭预览。

默认情况下，该应用会将自己添加到启动程序列表中，每次Windows开机时它都会启动。

QuickLook也可以从微软商店下载。

类 Spotlight 沉浸式搜索体验

微软PowerToys实用工具在Windows 10中增加了新的搜索框，帮助你快速找到并打开应用、文件夹或文件。PowerToys Run类似于macOS的Spotlight搜索，输入Alt+Space键盘快捷键即可启动。

与Windows搜索不同，这款搜索工具还允许你搜索进程。你甚至可以把它当做计算器使用，而且它的工作速度比Windows搜索更快。

你可以从Github下载PowerToys。

Files UWP

Files UWP是第三方开发者推出的Windows 10文件资源管理器的现代替代品。它使用流畅设计，完全支持亮色或黑暗模式，并且还使用了与Windows 10操作系统相匹配的图标。

除了现代化的用户界面外，Files UWP还带有标签页支持，允许你同时打开多个文件夹和文件位置的新标签。

唯一的问题是，当你经常加载多个位置、文件夹或访问文件时，该应用程序会变得很慢。

该应用目前处于预览版，你可以从微软商店下载。