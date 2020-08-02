微软 Win10 版本 2004 如何强制开启全新 “开始”菜单

IT之家8月2日消息 Windows 10下一个更新20H2预计将是服务包式的小升级，应该会在今年晚些时候登陆。与Windows 10版本1909更新一样，Windows 10 20H2应该包括小型的、快速安装的“主开关”，它将激活新功能，包括新的“开始”菜单。

Windows 10 20H2基于2004版本，但启用了一些额外的功能。在运行2004版本的系统上，即将到来的20H2更新将作为小型的“启用包”交付，只需几分钟就可以下载和安装。

当你在Windows 10 版本2004上安装Windows 10 20H2启用包时，它将增加Build版本号并启用新功能。

为了让这一切如愿以偿，微软最近推送了Windows 10 KB4568831(Build 19041.423)可选更新，它包括新的“开始”菜单和更新的Alt + Tab体验等后置移植功能。

Windows 10 KB4568831(Build 19041.423)搭载了之前在Insider预览版中测试过的全新“开始”菜单，还有其他一些改进，包括新的Alt + Tab体验和文件夹的新图标。

IT之家此前报道，Windows 10“开始”菜单进行了重新设计，通过应用 "统一的、部分透明的磁贴背景”提供了更精简的设计。

该功能显然是隐藏的，但你可以强制启用它。唯一的问题是，它涉及到Windows注册表，有一点风险。

对注册表进行错误的更改可能会使你的系统不稳定，但如果你仔细按照说明操作，应该问题不大。如果你以前从未使用过注册表，请考虑在进行更改（和你的Windows安装）之前备份你的注册表。

如何在Windows 10版本2004中启用新的“开始”菜单：

打开记事本。

在记事本中粘贴以下内容

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218] "EnabledState"=dword:00000002 "EnabledStateOptions"=dword:00000000

保存记事本文件为20H2.reg。

运行20H2.reg并应用注册表更改。

重新启动系统。

系统重启后，你现在将获得全新的“开始”菜单。

此外，你还将获得Windows 10的新Alt+Tab体验，其中包括Chromium 版 Edge的标签多任务切换。

要确认此功能，请打开Windows搜索并查找“为虚拟桌面选择Alt-Tab行为”。在“设置”中，你会看到新的选项来配置Microsoft Edge标签页。