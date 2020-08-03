微软 Surface Duo 的 3460mAh 电池可提供一整天的续航能力

IT之家 8 月 3 日消息 据 MSPoweruser 报道，Surface Duo 是微软即将推出的基于 Android 的双屏可折叠智能手机，这也将是该公司的首款 Android 智能手机。

微软 Surface Duo 将搭载骁龙 855 并配备 3,460 mAh 电池，而对于一款拥有两块屏幕的设备而言，3460mAh 的电池容量似乎非常低。不过微软记者扎克 · 鲍登（Zac Bowden）称这块 3,460 mAh 电池将 “让 Surface Duo 拥有一整天的续航能力”。

如果 Surface Duo 充满一次电就能提供一天的续航的话，这无疑是个好消息。因为这将帮助 Surface Duo 用户保持生产力。但是，扎克 · 鲍登（Zac Bowden）也表示：“但也不要期望这款手机能够成为所谓的‘续航冠军’”。

IT之家了解到，除了搭载骁龙 855 SoC 外，Surface Duo 还将采用 6 GB 的 RAM 和 64/256 GB 的存储方案，拥有两块分辨率为 1800 x 1350 的 AMOLED 5.6 英寸屏幕，支持用户通过指纹读取器进行生物识别，预装 Android 10 并在发布后推送 Android 11 更新。

