迎来下一个黄金十年，云计算进入普惠发展期

云计算成新基建重要组成，工信部、发改委、网信办等部委先后发文，鼓励云计算与大数据、人工智能、5G 等新兴技术融合，实现企业信息系统架构和运营管理模式的数字化转型。

近日中国信通院发布了《云计算白皮书 2020》，其中指出：云计算将迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期。一是随着新基建的推进，云计算将加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。二是全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速。三是新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等 SaaS 服务落地，推动云计算产业快速发展。

公有云市场规模首次超过私有云

2019 年我国云计算整体市场规模达 1334 亿元，增速 38.6%。其中，公有云市场规模达到 689 亿元，相比 2018 年增长 57.6%，预计 2020-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2023 年市场规模将超过 2300 亿元。而私有云市场规模达 645 亿元，较 2018 年增长 22.8%。这是公有云市场规模首次超过私有云。

与此同时，在 2019 年已经应用云计算的企业中，采用公有云的企业占比 41.6%、私有云占比为 14.7%、 9.8% 的企业采用了混合云。

而公有云具体到细分市场，呈现出 IaaS 发展成熟、PaaS 增长高速、SaaS 潜力巨大的特点。预计受新基建等政策影响，IaaS 市场会持续攀高；在企业数字化转型需求的拉动下，未来几年企业对数据库、中间件、微服务等 PaaS 服务的需求将持续增长，预计仍将保持较高的增速；2019 年公有云 SaaS 市场规模达到 194 亿元，比 2018 年增长了 34.2%，增速较稳定，与全球整体市场（1095 亿美元）的成熟度差距明显，发展空间大，2020 年受疫情影响，预计未来市场的接受周期会缩短，将加速 SaaS 发展。

中国公有云细分市场规模及增速

另外，在各细分市场中厂商排名也不同，但运营商只有中国电信的天翼云榜上有名。据中国信息通信研究院调查统计：阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云 IaaS 市场份额前三，华为云、光环新网（排名不分先后）处于第二梯队；阿里云、腾讯云、Baidu云、华为云位于公有云 PaaS 市场前列。

SaaS 市场开始加速 将成企业上云重要抓手

Gartner 调查显示：SaaS 是云计算中最大的细分市场，预计 2020 年全球市场将增长到 1277 亿美元。

目前，国外 SaaS 市场模式成熟，细分领域独角兽企业显现。例如：以微软、甲骨文、SAP 等为代表的大型独立软件开发商（ISV）选择采用收购 SaaS 服务的方式来弥补其在 SaaS 服务研发创新上的不足，并取得了云上业务的快速增长；以 AWS 为代表的云服务商则通过在自身云服务的基础上构建生态，建立涵盖自身 SaaS 服务以及第三方 SaaS 服务的云服务市场；以 Salesforce、ServiceNow、Workday 为代表的创新型 SaaS 服务商则更加专注于解

决企业管理或者运营服务中某一环节的难题，帮助企业更好发展。

而国内 SaaS 服务数量显著增长，服务专业性同步提升，伴随着企业上云进程的推进，目前企业上云用云逐步向 SaaS 层上移。据了解，SaaS 服务将从协同办公、CRM 等企业管理领域，逐渐向金融、医疗、教育、政务、工业等行业垂直领域核心应用深入。“未来，SaaS 服务将与大数据、人工智能、5G 等新信息基础设施融合，支撑传统行业业务应用系统升级，全面实现平台化、智能化，服务于企业创新发展。”中国信通院云大所云计算部主任栗蔚说。

如今以用友、金蝶、畅捷通、Udesk、北森、销售易等为代表的国内 SaaS 服务商，在各细分领域已展露头角。

但总体上看，国内 SaaS 服务商在市场份额、技术成熟度等方面，仍与国外 SaaS 服务商存在较大差距。为此，国内云服务商开始重视 SaaS 生态深度建设。2019 年，以阿里云、腾讯云为代表的云服务商依托自身市场优势，先后推出了 “SaaS 服务加速器”、“千帆计划”等，助力 SaaS 服务商成长。

云计算市场发展至今，IaaS 和 PaaS 服务提供商已初具规模效应，市场认可度高，且能够提供较为成熟的技术为 SaaS 应用快速开发部署提供基础。

但是，目前 IaaS 服务商和 SaaS 服务商在布局传统企业上云这一市场过程中，均存在一定短板，具体表现在以下三个方面：一是 IaaS 服务商多发源于互联网行业，对传统行业企业需求认知仍不够深入，无法真正理解行业痛点需求；二是创业 SaaS 服务提供商虽业务创新能力强，能够填补市场需求空白，但缺乏品牌效应，仅凭一己之力获客成本较高；三是由传统软件服务转型而来的 SaaS 服务，虽具备良好的业务基础，但缺乏底层云服务支撑。因此，双方通过深度合作，形成优势力量互补，打通产业链上下游，必将建立一个繁荣、和谐的 SaaS 服务生态。

此外，中小企业从基础设施上云到应用全面上云仍道阻且长，面临人才储备不足、技术能力薄弱等挑战。

云边协同是分布式云核心 边缘云成为未来产业关注重点

不容置疑，分布式云是未来计算形态的发展趋势，这也影响着包括电信运营商、互联网云服务商等在内的各类型厂家纷纷进行相关尝试，利用自身优势资源，将云计算服务逐步向网络边缘侧进行分布式部署。

分布式云一般根据部署位置的不同、基础设施规模的大小、服务能力的强弱等要素，分为三个业务形态：中心云、区域云和边缘云。其中，边缘侧更多提供轻量化，实时性的计算能力，对于应用场景中复杂的环境，需要中心云对数据进行分析挖掘、数据共享、模型训练和升级等工作，并对边缘侧进行管理。

如今，边缘云成为热点，它是云计算向网络边缘侧进行拓展而产生的新形态，是未来产业关注重点。目前我国有 3.37% 的企业已经应用了边缘计算；计划使用边缘计算的企业占比达到 44.23%。随着国家在 5G、工业互联网等领域的支持力度不断加深，预计未来基于云边协同的分布式云使用率将快速增长。

不过，也需注意到：现阶段云计算基础设施布局已经相对清晰，各大云计算服务商已经在全国构建了大型数据中心，满足中心云相关服务需求，而在区域云和边缘云等边缘侧基础设施建设中还存在数量少、覆盖小、网络差等问题。“未来需重点推进边缘侧基础设施建设部署，同时增强云边协同能力建设，促进分布式计算资源发展。”栗蔚说。

当然，只有增强云边协同能力，才能保证中心与边缘进行更好的协同工作，使分布式计算资源能够得到更好的利用。

随着云边协同相关技术的不断发展，以资源协同、数据协同、服务协同、应用协同、运维协同、安全协同等为基础的分布式云体系架构已经逐渐成熟，而电信运营商和互联网云服务商则发挥各自优势，继续完善云边协同技术体系架构。

据悉，电信运营商利用 5G 网络的特性，以 CT 联接能力和IT计算能力融合作为切入点，通过部署用户面功能网元（UPF），对软硬件接口进行解耦，构建涵盖硬件资源层、虚拟化层、平台能力层、应用层、应用安全和运维的一体化的服务能力，搭建 5G+MEC 边缘云的云边协同基础设施和 MEC 边缘云平台，构建一站式边缘侧解决方案。互联网云服务商依托中心云服务基础，将容器、微服务等能力扩展至边缘侧，在边缘侧提供弹性分布式算力资源，同时在云端向边缘侧进行远程资源业务调度、数据处理分析、服务编排、运维指令下达等操作，构建 “中心云 - 边缘云”的分布式云架构；或者通过分布式云管理平台和边缘节点软件相互配合，对边缘侧计算资源进行远程管控、数据处理、分析决策等操作，提供完整的云边协同的一体化服务。