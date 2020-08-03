魅族 17 AG 工艺新配色来袭：星际灰、原野绿上市，售价 3699 起

IT之家 8 月 3 日消息 魅族科技今日正式推出基于 AG 工艺的 17 全新配色——「AG 原野绿」和「AG 星际灰」。光面玻璃质感通透，清新淡雅；AG 玻璃则触感细腻，清晖朴素。此次新颜色上新，给用户在光面玻璃和 AG 磨砂玻璃之间提供了更加多样化的选择。

魅族 17 系列采用了高通骁龙 865 处理器以及 X55 双模 5G 芯片，并搭配全新升级基于 Android 10 的 Flyme 8.1 系统，全新配色将于 8 月 3 日上午 10 点正式开售。

魅族称，星际灰的灵感来源于宇宙中那抹浩瀚无垠的灰。宇宙本是漆黑一片，但人类对未知探索的脚步从未停滞，在 1969 年阿波罗 11 号的登月照片里，我们看到了漆黑以外的那一抹充满科技与未来的灰。登月脚步印下探索的痕迹，碎石见证科技和未来，来自月球上的这一片灰，令人遐想无穷。

原野绿的灵感来源于苍茫原野上那一抹深邃的月光。原野把夜空置顶，星星给月光点赞，野草评论了整个夜色。在广阔的原野上，月光穿过云层洒在大地上，深邃、苍茫，人与自然的接触尽在此刻。

魅族还表示，相比普通的光面玻璃，AG 玻璃工艺无论是制作流程还是成本消耗上都更为复杂。从最初的玻璃原材料，到封装成品的 AG 玻璃后盖，需要经过清洗、双层喷涂、烘烤等十余道工序，最终才能为大家呈现这份视觉手感双出色的 AG 工艺新色。

IT之家了解到，针对星际灰 / 原野绿两种新配色，魅族选用了更为环保的喷涂工艺。官方还称，魅族将会持续在设备生产和制作的各个环节上降低碳排放，并与供应链合作伙伴共同推进环保行动的落实，为营造更好的地球环境出一份力。