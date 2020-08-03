恒大一口气发布 6 款恒驰汽车：涵盖轿车 / SUV/MPV

IT之家 8 月 3 日消息 8 月 3 日，恒大汽车集团在上海、广州同时发布恒驰首期六款车，恒驰 1、恒驰 2、恒驰 3、恒驰 4、恒驰 5、恒驰 6 正式亮相，覆盖了从 A 到 D 所有级别，以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等乘用车车型。

据悉，六款恒驰汽车的设计是跟 Anders Warming、Michael Robinson、丸山公顾等国际设计大师合作，但现场并没有公布新车的细节信息。

资料显示，恒驰 1 是一款纯电超豪华 D 级轿车，采用典雅双色车身，溜背式造型，贯穿式 3D 悬浮尾灯，轴距为 3150mm，轮毂为 22 寸。

恒驰 2 为一款纯电运动豪华 B 级轿车，采用猫眼绿外观配色，同样采用动感前卫的溜背造型，轮毂同样也为 22 寸。

恒驰 3 为一款纯电豪华 C 级大型 SUV，前脸设计霸气富有运动感，车身线条肌肉感十足，轮毂也为 22 寸。

恒驰 4 是一款纯电大 7 座豪华 MPV，采用新生代设计语言，前脸富有科技感，车身采用深浅撞色设计，尾灯为曜目贯穿式。

恒驰 5 定位为纯电 A 级 SUV，颜色为动感梦幻蓝，采用 H 型贯穿式 LED 大灯，21 寸运动轮毂。

恒驰 6 是一款纯电 A 级跨界 SUV，采用分体式大灯设计，和恒驰 1 一样为贯穿式 3D 悬浮尾灯。

IT之家了解到，从宣布跨界造车到今天，恒大在短短两年内走完了其在新能源汽车领域 “从 0 到 1”的全过程。