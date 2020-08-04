为什么当 Mac 插上电源时仍显示 “没有充电”？苹果给出解释

IT之家 8 月 4 日消息 如果你的 Mac 电脑在插入电源时看到了 “未充电”的警告，苹果上周发布了一份支持文件，解释了其中的原因。

运行 macOS 10.15.5 或更高版本的 Mac 有一个电池健康管理功能来保护电池的寿命，偶尔电池健康管理选项会导致 Mac 暂停充电以达到校准目的。根据设置，你的 Mac 可能会暂时暂停充电，以帮助校准电池健康管理，该功能旨在提高电池的使用寿命。

苹果表示，当电池健康管理被激活时，可能会显示 “未充电”，充电水平可能会暂时降低，这是该功能的正常功能。根据使用习惯，充电到满会恢复。

当电池健康管理开启时，用户可能偶尔会在 Mac 的电池状态菜单中看到 “未充电”，电池的最大电量可能会暂时降低。这是正常现象，电池健康管理就是这样优化充电的。根据用户的使用情况，Mac 会恢复到 100% 的充电状态。

电池健康管理功能适用于配备 Thunderbolt 3 端口并运行 macOS Catalina 10.15.5 或更新版本的 Mac 笔记本。该功能可减少电池在最大电量下的使用时间，从而延长 Mac 电池的使用寿命，减少电池的化学老化。

电池健康管理的工作原理是基于电池的温度历史和充电模式，因此，如果你在白天使用 Mac 后，经常让它充电过夜，Mac 可能会充电到 85% 左右，并停止充电一段时间，然后在早上需要充电时提前充满。

电池健康管理默认是启用的，但安装了 macOS Catalina 10.15.5 或更高版本，就可以在系统偏好设置 app 的节能部分取消勾选电池健康管理选项来关闭它。

IT之家了解到，还有一些其他原因，Mac 用户可能会看到 “未充电”的警告，比如当 Mac 没有获得足够的电力为电池充电时。在这些情况下，苹果建议大家按照其支持文档中的步骤，包括使用 USB-C 电源适配器充电。