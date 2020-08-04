巴菲特持有的苹果股票价值已翻三倍，超 1000 亿美元

IT之家 8 月 4 日消息 据 BusinessInsider 报道，股神巴菲特在苹果公司的股份价值已经翻了三倍，价值超过 1000 亿美元。

根据其 2019 年的股东信，这位伯克希尔哈撒韦公司的 CEO 在 2016 年至 2018 年期间花费 350 亿美元收购了 2.5 亿股苹果股票。巴菲特此后出售了部分所持苹果股份，最后统计时拥有 2.45 亿股，价值超过 1040 亿美元。

苹果第三季度财报推动其股价周五上涨 10%，盘中创下 425 美元的历史新高，市值提升至超过 1.8 万亿美元，成为全球最有价值的公司，营收和每股收益也都达到季度纪录。

由于对全球健康危机的担忧升温，苹果股价在 3 月份最低跌至 224 美元，但此后经历了强劲的复苏，在过去四个月里上涨了 80% 以上。许多其他大型科技公司，如亚马逊、微软和谷歌母公司 Alphabet，也经历了类似的暴涨。苹果股价今年上涨了约 42%，仅过去 7 个月巴菲特的持股就增加了 300 亿美元。

IT之家了解到，苹果是伯克希尔 - 哈撒韦公司投资组合中持有的最大一笔投资，价值是其第二大持股的四倍多——美国银行 250 亿美元的股份。伯克希尔 - 哈撒韦的市值目前约为 4760 亿美元，这表明其持有的 5.7% 的苹果股份占其全部市值的五分之一以上。该公司所持苹果股份的价值相对于其投资组合的其他部分而言，凸显了投资者越来越青睐科技公司，而忽视银行和保险公司等更为传统的企业的程度。