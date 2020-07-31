谷歌母公司 Alphabet 第二季度营收 383 亿美元，16 年来首次下滑

（原标题：谷歌母公司第二季度营收 383 亿美元 16 年来首次下滑）

当地时间周四美股收盘后谷歌母公司 Alphabet 发布截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报。财报显示，Alphabet 第二季度总营收为 383 亿美元，同比下降 2%，分析师此前的平均预期是同比下滑 4% 至 373.67 亿美元。第二季度净利润为 69.6 亿美元，合每股 10.13 美元，同比下降 30%，而去年同期为 99.47 亿美元；分析师的平均预估为 56.45 亿美元，合每股 8.29 美元。

财报公布后，Alphabet 股票在盘后交易中微涨 0.62%，收于每股 1531.45 美元。

Alphabet 第二季度的总成本和支出为 319 亿美元，较上年同期增长约 7%。疫情之前增长最快的 YouTube 业务第二季度营收 38 亿美元，同比增长 6%。云计算第二季度营收 30 亿美元，同比增长 43%。

这是公司季度营收出现上市 16 年来的首次下滑，但同比下滑 2% 的幅度低于预期。因为在疫情期间，许多广告客户仍在使用谷歌搜索引擎。

谷歌主要提供免费的网络浏览、视频观看和电话会议工具。疫情期间，由于隔离命令使得人们在工作和娱乐时更加依赖互联网，谷歌已成为许多消费者生活中更重要的一部分。

但同期谷歌广告客户被迫进行大规模裁员和其他成本削减，而营销预算往往首当其中，旅游搜索引擎、航空公司和酒店等谷歌大客户更是如此。

但第二季度末广告营收有所增长。Alphabet 首席财务官露丝 · 波拉特（Ruth Porat）在电话会议上说：“尽管我们注意到脆弱的全球经济环境，但我们仍对第二季度的业绩感到鼓舞。”

谷歌广告业务长期以来一直与整体经济走势一致。美国商务部周四称，第二季经济萎缩幅度为上世纪经济大萧条以来最大的一次。

谷歌似乎比以前更好地经受住经济放缓的冲击，因为疫情也使得互联网对广告客户的吸引力超过电视、广播和其他渠道。

Alphabet 首席执行官桑德尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)周四对分析师表示：“本季度我们已经看到企稳的早期迹象，因为用户重新开展在线商业活动。”“当然，经济环境仍然脆弱。”

第二季度是自 2004 年谷歌上市以来首次出现营收下滑，也是自 2009 年经济大衰退期间增长 2.9% 以来公司业绩最差的一个季度。

Alphabet 约 66% 的营收来自谷歌搜索和 YouTube 广告，12% 来自合作伙伴在线销售的广告，8% 来自云业务，14% 来自移动应用商店和其他十几项规模较小的业务。

公司也通过削减支出来进行调整。Alphabet 第二季度的总成本和支出达到 319 亿美元，较上年同期增长约 7%，而上一季度的增幅为 12%。其中第二季度房地产和设备采购下降 12%。

新的数据隐私法，包括本月在谷歌总部所在地加利福尼亚州生效的法律，也压低了数字广告价格。

美洲、欧洲和亚洲的反垄断监管机构正在研究谷歌是否在主导搜索、移动软件和其他业务的过程中抑制竞争，一些机构甚至考虑强迫其分拆部分广告业务。