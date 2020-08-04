被封禁 or 被收购，TikTok 美国业务迎来终局

以 7 月初美国对外透露将封禁 TikTok 为开端，至今一个月的时间里，TikTok 在北美市场的命运成为了各方势力轮番上阵、剧情每日更新的悬疑剧。

字节跳动最初希望保持对 TikTok 的控制权，如今已经同意剥离 TikTok 北美业务。接盘方也从之前的泛大西洋投资集团和软银集团等风险投资者们，官宣为如今的微软。特朗普更是直接给出了 TikTok 要么出售给美国，要么被完全封禁的表态。这些似乎都宣告着 TikTok 美国业务即将迎来故事的终局。

8 月 3 日中午，字节跳动创始人张一鸣在一封给全体员工的内部信中，同步了 TikTok 的进展。他表示，在当前的情况下，TikTok 美国业务面临被 CFIUS（美国外国投资委员会）强制要求出售的可能性，或因行政命令让 TikTok 产品在美国被封禁。“我们必须面对 CFIUS 的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保 TikTok 能继续服务美国用户。”

结合微软当日早些时候发布的公告，张一鸣信中所说的科技公司就是微软。微软在公告中提及，其 CEO 纳德拉在与美国总统特朗普进行谈话之后，准备继续讨论在美国收购 TikTok 事宜，并预计在 9 月 15 日之前完成谈判。

这相当于给了字节跳动 45 天的思考期限，但摆在它面前的选项只有被封禁或被收购两个。据外媒报道，特朗普在 3 日的白宫记者会上赞成微软收购 TikTok，并称 TikTok 必须在 9 月 15 日之前卖给美国，否则必须关门，而且相当一部分钱要交给美国财政部，“因为是我们让这笔交易成为可能”。

更糟糕的是，美国之后，澳大利亚和日本也对 TikTok 展开调查，有日媒称，美国正向日本等盟友施压，强迫封禁 TikTok 等应用。加上之前印度的封禁，TikTok 已是四面楚歌。

张一鸣加紧在禁令前拯救 TikTok

美国对 TikTok 的提防不是今天突然爆发的。去年 11 月，美国政府曾启动对视频应用 Musical.ly 的国家安全审查，该应用于 2017 年被 TikTok 收购。今年 7 月开始，美国政府高层相继表态将封禁 TikTok，给出的原因都是 “对隐私和国家安全构成威胁”。

整个 7 月，字节跳动及其投资者们都在为拯救 TikTok 绞尽脑汁。综合外媒报道，他们曾提出的可能方案包括将 TikTok 出售给美国投资者、只出售 TikTok 美国业务以及将字节跳动拆分成中国和其他地区。

对于将 TikTok 出售给美国投资者，张一鸣是拒绝的。一方面，张一鸣希望保持对 TikTok 的控制权，继续推进全球化；另一方面，他认为 TikTok 的在线广告业务未来足以与 Facebook 和 Google 等巨头比肩。

出售 TikTok 美国业务，是目前字节跳动与微软正在洽谈的，特朗普也明确表示赞成微软收购 TikTok。用户数据由一家本土公司控制，明显更有可能安抚美国监管机构。但字节跳动想在这起交易中得到 TikTok 多数业务的控制权，显然是不可能的。

值得一提的是，根据微软向 CFIUS 提交的一项初步提案显示，微软收购的并不只是 TikTok 美国业务，还涉及 TikTok 加拿大、澳大利亚和新西兰的业务，微软将在这些市场拥有和运营 TikTok，同时，TikTok 可以邀请其他美国投资者以少数股东的身份参与这次购买。

CFIUS 已经认定字节跳动必须出售 TikTok 美国业务。“我们不认同这个决定，因为一直以来我们都坚持确保用户数据安全、平台中立性和透明度。考虑到当前的大环境，我们也必须面对 CFIUS 的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。”张一鸣在内部信中表示。

昨日深夜，字节跳动再度发声，强调其全球化战略，并确认考虑在美国之外的主要市场重新设立 TikTok 总部。英国太阳报消息称，根据一项由英国官员核可的协议，字节跳动将把 TikTok 总部从北京迁至伦敦。英国政府目前已为 TikTok 开了 “绿灯”，各大臣对此也表示支持，并称这一计划将在接下来的几天内公布。

张一鸣在内部信中称，“我们还没有完全决定最后的解决方案，外界对 TikTok 的关注和传言，可能还会持续一段时间。”但从目前的形势来看，最终结果应该不会等太久。

TikTok 在美被围剿后引发连锁反应

在特郎普 7 月 31 日晚宣布禁止 TikTok 在美国运营后，已经有其他国家开始跟进调查 TikTok。

8 月 2 日，据澳大利亚广播公司（ABC）表示，TikTok 正面临澳大利亚方面越来越严格的审查，澳情报机构已经对这款应用进行了严密审查，一些国会议员正敦促联邦政府禁行这一应用。

与此同时，日本也被传考虑禁用 TikTok。日媒报道称，美国正对日本和其他盟国施压，要求他们共同封禁中国技术和 TikTok 等应用，理由是这些技术和应用可以向中国提供数据。

这意味着，除了 TikTok，其他的中国应用出海也将受到影响。8 月 3 日，一家因 “中国血统”连月遭美国政客说三道四的美国科技企业 Zoom，已经紧急宣布将停止向中国大陆客户直接销售新产品或升级产品，未来只通过第三方合作伙伴提供视频会议服务。

而在更早之前的 6 月，印度已经封禁包括 TikTok、微信等在内的 59 款中国应用，还将 275 款中国 APP 纳入所谓 “特别监控名单”，进行更高级别的监控，其中就包括腾讯旗下的《绝地求生》。知情人士表示，可能有更多中国互联网公司的应用被印度政府禁用。

这些都给有意往海外发展的企业敲响警钟。有业内人士建议，出海企业在一开始就应该架构应对风险的方案，包括组织游说的团队，提前做好本地化布局措施等。

字节跳动计划加倍扩大中国业务

面对美国禁止 TikTok 的威胁，一名字节跳动投资人称，字节跳动已向一些投资者表明，公司计划更加专注在中国市场的增长，其方式是拓展新领域，并试图开发一款新的热门应用程序。

据了解，字节跳动的中国业务一直在蓬勃发展，其增长也主要来自中国应用系列，包括抖音和今日头条。据知情人士透露，今年第一季度，字节跳动广告收入超过了 400 亿人民币（合 57 亿美元）。

日前，路透社援引知情人士消息称，字节跳动正在考虑其国内业务在香港或上海上市。而该公司原本的预期是在纽约或香港上市，这说明字节跳动正在考虑国内外业务分拆上市的可能性。

消息人士表示，如果国内业务独立上市，字节跳动在香港或上海市场的估值可能超过 1000 亿美元。

TikTok 的估值也在飙升，预估在 200 亿到 400 亿美元之间，甚至有字节跳动投资者对其收购估值为 500 亿美金。如果 TikTok 能沿着 Facebook 或 Google 的发展路径走下去，那么真正的成功还在未来。如今 TikTok 面临四面楚歌的处境，未来发展也增添了许多不确定性。

关于 TikTok 的禁令，很可能在 11 月美国大选前有最终结论。微软能否收购成功，也将于 9 月 15 日前见分晓。不管怎样，留给 TikTok 的时间都已经不多了。