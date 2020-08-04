Juniper Research：支付规模达千亿级，运营商代收费再获益

（原标题：Juniper Research：支付规模达千亿级，运营商将从代收费服务中获得显著受益）

Juniper Research 表示，得益于消费者对数字服务接受度不断上升，未来五年，运营商将从代收费（DCB）服务中获得显著受益。

在一份报告中，该研究公司预测，由于 “游戏、视频流和音乐等数字服务越来越多地转向基于订阅的变现模式”，DCB 上的支付将从今年的 370 亿美元增长至 2025 年的 1000 亿美元。

Juniper Research 宣称，DCB 提供了一种将 “每月订阅费用”合并到常规手机账单中的便捷方式，建议运营商通过 “扩大与数字服务提供商的合作关系”并提代收费的可用性，来从这一需求中获益。

该报告的合著者山姆 · 巴克（Sam Barker）解释说，数字游戏是 “立即（取得成效）的机会”，建议运营商与包括微软和谷歌在内的业内知名企业建立合作关系。

此外，在实体商品方面也存在着巨大的投资机会，特别是在智能手机普及率较高且 “可提供当日送达服务”的市场中。Juniper Research 表示，到 2025 年，通过 DCB 完成的支付可能会达到 6000 亿美元。

不过，该研究公司指出，运营商需要重新评估其方式，以 “与信用卡和数字钱包等既有的支付方式竞争”。作为潜在策略，它建议削减费用和 “与既有的支付方式”保持一致。