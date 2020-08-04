欧盟宣布对谷歌收购 Fitbit 交易展开反垄断调查

8 月 4 日晚间消息，欧盟反垄断执法机构 “欧盟委员会”今日宣布，将对谷歌收购 Fitbit 交易展开深入的反垄断调查。

欧盟委员会今日称，他们担心这笔交易会进一步强化谷歌在网络广告市场的主导地位。欧盟委员会表示，谷歌本来已经拥有海量的数据，用于提供个性化广告服务。而收购 Fitbit 后，将进一步增加谷歌的数据量。

欧盟反垄断专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）称：“这笔交易将进一步增加谷歌通过可穿戴设备收集的数据量，而此次调查旨在确保谷歌对这些数据的控制，不会扭曲市场竞争。”

去年 11 月，可穿戴设备厂商 Fitbit 宣布，已与谷歌签署最终协议，谷歌将以每股 7.35 美元的现金收购 Fitbit，为 Fitbit 估值 21 亿美元。

分析人士称，这笔交易有助于谷歌在竞争激烈的健身追踪器和智能手表市场，与苹果和三星等展开竞争。该市场其他一些竞争对手还包括华为和小米。

随后，隐私和消费者团体以隐私和反垄断担忧为由，呼吁当局阻止这笔交易。为了赢得欧盟的批准，谷歌上个月曾承诺，不会使用 Fitbit 的健康数据来帮助提供定向广告服务。如今看来，谷歌的这项承诺还不足以打消欧盟的顾虑。

事实上，上周四就有多位知情人士称，欧盟本周将对谷歌收购 Fitbit 交易展开全面的反垄断调查。其中一位知情人士称，在 8 月 4 日初步审查结束后，欧盟委员会将对这笔交易展开反垄断调查。在为期 4 个月的调查中，预计欧盟将深入评估数据在医疗保健领域的使用。