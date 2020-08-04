苹果调整 iMac Pro 产品线：放弃 8 核，10 核英特尔 Xeon 处理器起步

IT之家8月4日消息 苹果除了发布2020款iMac消费级新品之外，还对iMac Pro产品线进行了一些非常小的调整。iMac Pro基本款现在包含10核英特尔Xeon处理器，但遗憾的是，iMac Pro没有新的纳米纹理玻璃显示屏选项。

通过今天的更新，苹果已经将8核iMac Pro从产品线中完全剔除，而将10核iMac Pro下移到最基本款位置。这意味着，4999美元（国行售价38199元）的基本款iMac Pro现在采用10核Xeon处理器，但你仍然可以将其手动添加配置到18核。

此前2019年iMac在性能上已经接近iMac Pro，所以这些变化是为了帮助更好地区分iMac和iMac Pro这两个系列。

IT之家获悉，对于非Pro的iMac来说，最大的变化之一就是引入了新的纳米纹理显示屏选项。虽然iMac默认还是配备光面显示屏，但你可以花费500美元升级到纳米纹理涂层。苹果的纳米纹理玻璃最早是在Pro Display XDR显示器上推出的，其升级费用为1000美元。

2020款iMac还增加了新的1080p网络摄像头，以及苹果T2安全芯片、改进的麦克风和扬声器。苹果还放弃了SHD硬盘，转而采用全固态SSD硬盘阵容。

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