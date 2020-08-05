苹果 Phil Schiller 卸任全球营销高级副总裁，Greg Joswiak 接任

IT之家8月5日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果今天宣布，菲尔·席勒（Phil Schiller）将担任新的Apple Fellow角色。席勒长期以来一直担任苹果公司全球营销高级副总裁，但是这个职位现在将由苹果公司的格雷格·乔斯维克（Greg Joswiak）担任。

▲ Schiller

席勒担任Apple Fellow一职后，将继续“领导App Store和Apple活动”。他还将继续作为Apple Fellow提供“思想上的合作和指导”，并将直接向苹果首席执行官蒂姆·库克汇报。自从史蒂夫·道林（Steve Dowling）去年离职以来，席勒还一直担任苹果公司的公关总监，但目前尚不清楚谁将接任这些职责。

库克对席勒的新角色以及乔斯维克的晋升发表了以下看法：

“菲尔帮助苹果公司发展成为今天的公司，他的贡献广泛而深入。在新的职位上，他将继续提供令人难以置信的思想合作，并为他在苹果公司的几十年定义指导。”苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）说。“Joswiak在产品营销部门的多年领导地位使他非常适合担任这个新职位，并且将确保团队在从事如此重要而激动人心的工作时保证无缝过渡。我很高兴整个执行团队将从他的协作、想法和精力中受益。”

席勒在声明中回顾了自己在苹果公司经历，明确表明这是他改变人生计划的第一步。苹果公司的长期高管表示，苹果公司的Fellow职位将使他有时间从事“我深切关心的一些个人项目”。

席勒说：“对我来说，在苹果公司工作，有我最喜欢的产品，与所有这些伟大的朋友—乔布斯、库克等等一起，实现梦想成为现实。” “我从27岁起就开始在苹果公司工作，今年我已经60岁，现在该是我人生中一些计划改变的时候了。只要他们愿意，我就会继续在这里工作，我流淌着六种颜色的血液（此前苹果Logo的6色设计），但我也想在未来的几年中为我的家人、朋友和一些我关心的个人项目腾出一些时间。”

▲Greg Joswiak

席勒已经在苹果公司工作几十年，他的营销职责将由乔斯维克（Joswiak）接任。在过去的四年中，Joswiak曾担任苹果公司全球产品营销副总裁。他的新职务将使他获得更广泛的全球营销高级副总裁头衔。苹果表示，该组织负责“苹果的产品管理和产品营销，开发人员关系、市场研究、业务管理以及教育、企业和国际营销。”

IT之家获悉，席勒的职责转移是过去18个月中苹果又一次重大的高管变更。首先，安吉拉·阿伦兹（Angela Ahrendts）辞去了苹果公司零售业务高级副总裁的职务，而迪尔德·奥布赖恩（Deirdre O’Brien）接任了零售业务和人事高级副总裁的新职务。几个月后，苹果公司的长期设计主管乔纳森·伊夫（Jony Ive）离开了苹果公司，成立了自己的独立设计公司。